У Аны Иванович и Швайнштайгера родился третий ребенок

Теги Бавария Бастиан Швайнштайгер Манчестер Юнайтед Сборная Германии по футболу Ана Иванович светская хроника светская хроника WTA Теннис

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгером в третий раз стали родителями.

35-летняя сербка не раскрыла имя и пол ребенка, но сербские медиа пишут, что Иванович родила сына.

«Привет, мир! Наши сердца переполнены любовью 🤍», – написала чемпионка «Ролан Гаррос»-2008 в твиттере.

Бывший футболист «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», чемпион мира в составе сборной Германии Швайнштайгер и Иванович поженились в июле 2016 года. У пары уже есть двое сыновей – пятилетний Люка и Леон, которому 3,5 года.

Ана Иванович уже 6 лет не играет в теннис, но очень много зарабатывает – по контракту, которого нет даже у Курниковой

Ана Иванович + Швайнштайгер: роман бесил его коллег по «МЮ», а теперь у них идеальная семья. Она поддается ему в теннис

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14 комментариев

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Red Wings the best
Здоровья малышу и маме!
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serginn
Хет-трик
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Sincere
третий сын.. всё потому что муж футболист)) жена Бэкхема знает, каково это😁
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Yury Fedoseev
Первенец Бранислав уже успел окончить карьеру
+4
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LEX757
Я в Иванович был влюблен раньше, к сожелению изменила мне)))
+3
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Ahmadov Shamil
Милота какая :)
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Храбрая виолончелистка
Девочку хОчут?))) Поздравления родителям! Здоровья маме и крохе.
+1
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KirGre
Ответ LEX757
Я в Иванович был влюблен раньше, к сожелению изменила мне)))
Аналогично , и я рад , что не с тобой ))))
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Додик Аксель
Счастливая многодетная семья. Поздравления родителям ! Здоровья маме и ребёнку !
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Хет-трик по-немецки. Бастиан, не останавливайся. Удачи вам в построении линии обороны
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costa0545
Надо продолжать, пока девочка не родилась, а то одни пацаны)))
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DocPrivat
Шева пока впереди - все 4 сына, вроде никто еще не догнал
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SlavaZelenograd
Швайни красавчик! Работает как надо ! 👈💪🤗
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SlavaZelenograd
Ответ LEX757
Я в Иванович был влюблен раньше, к сожелению изменила мне)))
Теперь " лысого" на неё не погоняешь , как ты любил делать это раньше )))
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