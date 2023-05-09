У Аны Иванович и Швайнштайгера родился третий ребенок

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгером в третий раз стали родителями.

35-летняя сербка не раскрыла имя и пол ребенка, но сербские медиа пишут, что Иванович родила сына.

«Привет, мир! Наши сердца переполнены любовью 🤍», – написала чемпионка «Ролан Гаррос»-2008 в твиттере.

Бывший футболист «Баварии» и « », чемпион мира в составе сборной Германии Швайнштайгер и Иванович поженились в июле 2016 года. У пары уже есть двое сыновей – пятилетний Люка и Леон, которому 3,5 года.

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