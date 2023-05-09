Четвертьфиналист «Мастерса» в Мадриде проиграл 182-й ракетке мира в первом круге квалификации в Риме

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Чжичжэнь Чжан Франческо Маэстрелли Теннис

69-я ракетка мира Чжичжэнь Чжан не смог выйти в финал квалификации «Мастерса» в Риме.

В первом круге он уступил №182 Франческо Маэстрелли – 5:7, 6:2, 5:7.

Напомним, в Мадриде китаец дошел до четвертьфинала, где проиграл Аслану Карацеву. Ранее россиянин снялся с турнира в Риме из-за травмы бедра.

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8 комментариев

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justbored
Чжичжэнь Чжан его зовут, в заголовок сложно уместить, я понимаю. "Китайский ноунейм".
+11
0
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STB
Ответ Лена Сайкова
что и требовалось доказать, вангую у Штруфа тоже будет спад
а почему ты не ванговала спад Штруффа после его четвертьфинала в Монте-Карло?
+5
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+5
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justbored
Ответ Лена Сайкова
что и требовалось доказать, вангую у Штруфа тоже будет спад
о боже, знакомое имя. легендарная эстонская прорицательница ))
+4
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Сергей Носков
Ответ justbored
Чжичжэнь Чжан его зовут, в заголовок сложно уместить, я понимаю. "Китайский ноунейм".
Зачем имя-то писать? Это ж легендарные статьи на спортсе, написали "четвертьфиналист" и "китаец", этого более чем достаточно. Какие корректоры? Какая вычитка? Вы о чём вообще???
+3
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VaD
Впрочем, ничего нового.
+4
-2
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ugmyanswer
Ответ Лена Сайкова
что и требовалось доказать, вангую у Штруфа тоже будет спад
Что тут ванговать
1) в Мадриде совсем другой грунт
2) после успешного турнира сразу идёт спад даже у БИГов, это матчасть

Капец ты вангинатор
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Лена Сайкова
что и требовалось доказать, вангую у Штруфа тоже будет спад
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-3
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