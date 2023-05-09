Четвертьфиналист «Мастерса» в Мадриде проиграл 182-й ракетке мира в первом круге квалификации в Риме
69-я ракетка мира Чжичжэнь Чжан не смог выйти в финал квалификации «Мастерса» в Риме.
В первом круге он уступил №182 Франческо Маэстрелли – 5:7, 6:2, 5:7.
Напомним, в Мадриде китаец дошел до четвертьфинала, где проиграл Аслану Карацеву. Ранее россиянин снялся с турнира в Риме из-за травмы бедра.
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1) в Мадриде совсем другой грунт
2) после успешного турнира сразу идёт спад даже у БИГов, это матчасть
Капец ты вангинатор