Четвертьфиналист «Мастерса» в Мадриде проиграл 182-й ракетке мира в первом круге квалификации в Риме

69-я ракетка мира Чжичжэнь Чжан не смог выйти в финал квалификации «Мастерса» в Риме.

В первом круге он уступил №182 Франческо Маэстрелли – 5:7, 6:2, 5:7.

Напомним, в Мадриде китаец дошел до четвертьфинала, где проиграл Аслану Карацеву. Ранее россиянин снялся с турнира в Риме из-за травмы бедра.

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