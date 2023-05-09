Кипсон и Наварро получили wild card на «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP WTA USTA Федерация тенниса Франции Патрик Кипсон Эмма Наварро Теннис

Американцы Патрик Кипсон и Эмма Наварро получили wild card в основную сетку «Ролан Гаррос».

Они получили приглашения по программе обмена между французской и американской теннисными федерациями.

Кипсон и Наварро лучше всех выступили на грунтовой серии турниров в США и получили право сыграть в основе «Ролан Гаррос».

23-летний Кипсон дебютирует в основе ТБШ, а 21-летняя Наварро сыграет на «Шлеме» во второй раз.

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2 комментария

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Россия будет свободной
мафия
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magamirikdzhan
Кипсон не дебютирует в основе ТБШ, он играл в основе ЮСО несколько лет назад, проиграл испанцу-грунтовику в 1 круге, но для своих лет выглядел неплохо.
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