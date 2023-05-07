Людмила Самсонова: «90% украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не задевает, это понятно»
Людмила Самсонова ответила, какие сейчас отношения у российских и украинских игроков.
«Скажу честно, 90% украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не задевает, это понятно. Но я считаю, что нужно разделять спорт и политику. В конце концов, мы все люди и только игроки, а я и многие другие российские теннисисты не живем в России. Я ставлю себя на их место и представляю, как может быть трудно. Мы пытались использовать теннис для объединения, в свое время мы многое предлагали WTA и ATP, но все отклонили. Вокруг много ненависти, но я их не виню», – сказала Самсонова в интервью итальянскому Sportface.
1.как папа сатал игроком в настольный теннис мирового класса в "Богом забытом" Оленегорске?
2. Почему спустя 16 лет после "эвакуации" Люда взяла обратно гражданство той страшной страны, где родилась?
Ответ: может не надо мыслить лозунгами, даже если это "цивилизованные" лозунги?
Возможно, вы мой комментарий неверно интерпретировали?...
Если я грязнуля и мой сосед также грязнуля, но все в доме к соседу относятся нормально, а меня порицают за неряшливость - разве это справедливо и правильно?