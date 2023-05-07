Людмила Самсонова: «90% украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не задевает, это понятно»

Теги WTA Политика Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова ответила, какие сейчас отношения у российских и украинских игроков.

«Скажу честно, 90% украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не задевает, это понятно. Но я считаю, что нужно разделять спорт и политику. В конце концов, мы все люди и только игроки, а я и многие другие российские теннисисты не живем в России. Я ставлю себя на их место и представляю, как может быть трудно. Мы пытались использовать теннис для объединения, в свое время мы многое предлагали WTA и ATP, но все отклонили. Вокруг много ненависти, но я их не виню», – сказала Самсонова в интервью итальянскому Sportface.

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45 комментариев

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Другая_
Ответ Nikolay Stavrogin
Не понятно , какие могут быть претензии к Самсоновой, папа игрок в настольный теннис, эвакуировал из богом забытого Оленегорска в 2 годика, где ни одного корта не было, в Италию, где прямо рядом с домом был теннисный корт. Тут нужно не отделение спорта и политики, а просто включение логики.
А какие могли бы быть претензии к Самсоновой, даже если бы её папа не эвакуировал из Оленегорска?
+22
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+20
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Андрей Судалин
Ответ Дарья Ефимова
А кто входит в эти 10 % интересно 🤔
Это ни в коем случае нельзя говорить. Жизнь людей тогда будет в опасности.
+8
-1
+7
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Лёля Иванова
🤣🤣🤣удали мой комментарий про агрессоров из США и прочих западных стран ,включая группу военных Украины в Афганистане. Эти страны и их военные убивали миллионы мирных граждан в Ираке, Ливии, Сириии и т.д.а их спортсменов, которых не отстранили, никто не избегал. Да, двойные стандарты везде
+32
-25
+7
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Дмитрий
Ответ Лёля Иванова
🤣🤣🤣удали мой комментарий про агрессоров из США и прочих западных стран ,включая группу военных Украины в Афганистане. Эти страны и их военные убивали миллионы мирных граждан в Ираке, Ливии, Сириии и т.д.а их спортсменов, которых не отстранили, никто не избегал. Да, двойные стандарты везде
Классно ты оправдываешь одно преступление другими) и не миллионы, а миллиарды граждан
+13
-6
+7
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TennisForever
Не обращай внимания,и продолжай играть,пусть не здороваются,им от этого самим не особо комфортно.
+7
-2
+5
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ogent
Ответ FromGabon
Конечно тебе понятно, человек без роду и племени
Молодец, самокритичен. Это сейчас редкость, к большому сожалению!!!
+4
0
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murzzzzzilka
Ответ Nikolay Stavrogin
Нужно смотреть отдельно по биографии. Политична или аполитична. Как добывали капитал на занятия теннисом на уровне профессионала (порядка одного миллиона долларов в среднем) родители в путинской россии. И это не только в россии нужно делать, предвосхищая вопрос вотэбаутистов "а вот сша..."
Черепа мерить не надо пока?
+6
-3
+3
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maSha
Ответ Nikolay Stavrogin
Не понятно , какие могут быть претензии к Самсоновой, папа игрок в настольный теннис, эвакуировал из богом забытого Оленегорска в 2 годика, где ни одного корта не было, в Италию, где прямо рядом с домом был теннисный корт. Тут нужно не отделение спорта и политики, а просто включение логики.
Возникает 2 вопроса:
1.как папа сатал игроком в настольный теннис мирового класса в "Богом забытом" Оленегорске?
2. Почему спустя 16 лет после "эвакуации" Люда взяла обратно гражданство той страшной страны, где родилась?
Ответ: может не надо мыслить лозунгами, даже если это "цивилизованные" лозунги?
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(Алекс Кросс
да норм это уже ) Лучше пусть игнорят друг друга ) но как повесят маньячелло путлера и картофельного фюрера ) будет куда Легче Сторонам )
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Наглая Кайса
Люда такая солнечная теннисистка, что какая разница, кто здоровается а кто нет.
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Дарья Ефимова
А кто входит в эти 10 % интересно 🤔
+3
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chemical brother
Ответ (Алекс Кросс
да норм это уже ) Лучше пусть игнорят друг друга ) но как повесят маньячелло путлера и картофельного фюрера ) будет куда Легче Сторонам )
Тогда уже и кокаинового квнщика с ними за компанию следует повесить)
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chemical brother
Ответ FromGabon
Конечно тебе понятно, человек без роду и племени
А как твоё племя в Габоне поживает? Тапиоки на всех хватает, или голодают?)
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chemical brother
Ответ Лёля Иванова
Где оправдание???? Вы когда читаете, свои мысли не добавляйте в мой комментарий. Речь шла о двойных стандартах по отношении к спортсменам. И да, уголовное право должно распространяться одинаково на всех. США, к примеру, не признали МУС, а когда судьи МУС решили расследовать их преступления в Ираке, ввели санкции против судей, и пригрозили арестом судей. Как вы догадались, судей поменяли и дело закрыли.
Так я о том же, по сути, и говорю!
Возможно, вы мой комментарий неверно интерпретировали?...
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chemical brother
Ответ Russia_the_best
А домашний беспорядок ты оправдываешь грязью у соседей?
И вновь подмена понятий и логическая манипуляция... Софисты античной Греции поаплодировали бы)
Если я грязнуля и мой сосед также грязнуля, но все в доме к соседу относятся нормально, а меня порицают за неряшливость - разве это справедливо и правильно?
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Другая_
Ответ Nikolay Stavrogin
Нет. Пока теннисные ассоциации+- справляются
Теннисные ассоциации разбираются в том, на чем заработали родители российских теннисистов?))
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Nikolay Stavrogin
Ответ Лёля Иванова
И да, уехали они за лучшей жизнью, а не из-за отсутствия кортов. Мысль о занятие теннисом пришла в Италии, где за последние 20ть лет построили много кортов и открыли много школ. Главное ему пукнуть в комментарии))
Так вроде априори понятно, что переезд осуществляется с целью улучшения качества жизни, что наличие/отсутствие кортов тоже характеризует, не?
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Дарья Ефимова
А кто входит в эти 10 % интересно 🤔
писали, что Калинина приветливо с нашими общается и всё
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Kazanest
Ответ Дарья Ефимова
А кто входит в эти 10 % интересно 🤔
Такой же мой коммент стёрли😃
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Лёля Иванова
Ответ chemical brother
Так я о том же, по сути, и говорю! Возможно, вы мой комментарий неверно интерпретировали?...
Да, неверно, ещё раз перечитала) извините, но до этого ещё одному отвечала, который заявил, что я оправдываю конфликт с Украиной.
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ivanzhu90
Ответ Другая_
Надеюсь, успешно?)
Да черт его знает, наверное не очень успешно, раз эвакуировавшись, не упустит случая как то негативно высказаться о Родной земле.
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Другая_
Ответ ivanzhu90
Не обращай внимание на Колю, он рефлексирует что его самого из Мурманска не "эвакуировали", а пришлось самому эвакуироваться.
Надеюсь, успешно?)
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chemical brother
Ответ Другая_
А какие могли бы быть претензии к Самсоновой, даже если бы её папа не эвакуировал из Оленегорска?
Никаких. Потому что тогда Люда была бы обычной девушкой, подобно всем нам, которую никто, кроме личного круга общения, не знал бы.
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ivanzhu90
Ответ Другая_
А какие могли бы быть претензии к Самсоновой, даже если бы её папа не эвакуировал из Оленегорска?
Не обращай внимание на Колю, он рефлексирует что его самого из Мурманска не "эвакуировали", а пришлось самому эвакуироваться.
+3
-3
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Лёля Иванова
Ответ chemical brother
Твоя логика - суть подтверждение слов Лёли Ивановой о двойных стандартах) Утрированная аналогия: Вася убил человека, и Петя убил человека. Васю немного поругали в интернете, а Петю судили и дали срок. Знакомые Пети: - Эй, а Васю почему не посадили-то? Такие, как ты: - Не оправдывай преступление Пети разговорами о Васе!
Где оправдание???? Вы когда читаете, свои мысли не добавляйте в мой комментарий. Речь шла о двойных стандартах по отношении к спортсменам. И да, уголовное право должно распространяться одинаково на всех. США, к примеру, не признали МУС, а когда судьи МУС решили расследовать их преступления в Ираке, ввели санкции против судей, и пригрозили арестом судей. Как вы догадались, судей поменяли и дело закрыли.
0
0
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