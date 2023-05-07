Рим (WTA). Павлюченкова может сыграть во 2-м круге со Швентек, Самсонова – с Контавейт, Кудерметова и Потапова попали в одну четверть
Опубликована сетка турнира WTA 1000 в Риме.
Ига Швентек получила первый номер посева. Во втором круге она встретится с Анастасией Павлюченковой или Сарой Эррани.
В ту же четверть попала Людмила Самсонова (16), которая поборется с Анетт Контавейт или Алисией Паркс.
Анна Калинская сыграет с квалифаером.
Также в этой части сетки оказались Елена Рыбакина (7) и Мария Саккари (9).
Во вторую четверть попали Онс Жабер (4) и Барбора Крейчикова (10).
Екатерина Александрова (15) встретится с Камилой Джорджи или квалифаером, на Дарью Касаткину (8) выйдет Дилетта Керубини или Лиза Пигато.
В третьей четверти сыграют Кори Гауфф (6) и Джессика Пегула (3).
Анастасия Потапова (23) поборется с Элизабеттой Коччаретто или Лорин Дэвис, Вероника Кудерметова (11) – с Нурией Парризас Диас или Юле Нимайер.
В нижнюю четверть попали Каролин Гарсия (5) и Арина Соболенко (2).
Варвара Грачева сыграет с квалифаером, Анна Блинкова – с Майар Шериф.
Полностью сетка здесь.
Настя если ты читаешь это не сдавайся, успех впереди, главное продолжай бороться)