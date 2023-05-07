Рим (WTA). Павлюченкова может сыграть во 2-м круге со Швентек, Самсонова – с Контавейт, Кудерметова и Потапова попали в одну четверть

Опубликована сетка турнира WTA 1000 в Риме.

получила первый номер посева. Во втором круге она встретится с Анастасией Павлюченковой или .

В ту же четверть попала (16), которая поборется с или Алисией Паркс.

сыграет с квалифаером.

Также в этой части сетки оказались (7) и (9).

Во вторую четверть попали (4) и (10).

(15) встретится с или квалифаером, на Дарью Касаткину (8) выйдет Дилетта Керубини или Лиза Пигато.

В третьей четверти сыграют (6) и (3).

(23) поборется с Элизабеттой Коччаретто или , (11) – с Нурией Парризас Диас или Юле Нимайер.

В нижнюю четверть попали (5) и (2).

сыграет с квалифаером, – с .

Полностью сетка здесь.

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