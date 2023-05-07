Рим (WTA). Павлюченкова может сыграть во 2-м круге со Швентек, Самсонова – с Контавейт, Кудерметова и Потапова попали в одну четверть

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Опубликована сетка турнира WTA 1000 в Риме.

Ига Швентек получила первый номер посева. Во втором круге она встретится с Анастасией Павлюченковой или Сарой Эррани.

В ту же четверть попала Людмила Самсонова (16), которая поборется с Анетт Контавейт или Алисией Паркс.

Анна Калинская сыграет с квалифаером.

Также в этой части сетки оказались Елена Рыбакина (7) и Мария Саккари (9).

Во вторую четверть попали Онс Жабер (4) и Барбора Крейчикова (10).

Екатерина Александрова (15) встретится с Камилой Джорджи или квалифаером, на Дарью Касаткину (8) выйдет Дилетта Керубини или Лиза Пигато.

В третьей четверти сыграют Кори Гауфф (6) и Джессика Пегула (3).

Анастасия Потапова (23) поборется с Элизабеттой Коччаретто или Лорин Дэвис, Вероника Кудерметова (11) – с Нурией Парризас Диас или Юле Нимайер.

В нижнюю четверть попали Каролин Гарсия (5) и Арина Соболенко (2).

Варвара Грачева сыграет с квалифаером, Анна Блинкова – с Майар Шериф.

Полностью сетка здесь.

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7 комментариев

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Jefri AG
Опять Рыбакина в одной четверти со Швентек, ну сколько можно. На всех турнирах в этом году она попадает в половину или четверть Иги, хоть раз бы её отправили к Соболенко.
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antonanton_
Эх у Павлюченковой это возвращение какое-то испытание, ну какая блин Швентек во 2ом круге🤦🏻‍♂️
Настя если ты читаешь это не сдавайся, успех впереди, главное продолжай бороться)
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Доминик
Я так понимаю, Грачева и Мартич будут играть друг с другом до скончания веков. На каждом турнире ))
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ликуза
Ответ Jefri AG
Опять Рыбакина в одной четверти со Швентек, ну сколько можно. На всех турнирах в этом году она попадает в половину или четверть Иги, хоть раз бы её отправили к Соболенко.
Да уж, как же везет Соболенка
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Вини
Ответ Jefri AG
Опять Рыбакина в одной четверти со Швентек, ну сколько можно. На всех турнирах в этом году она попадает в половину или четверть Иги, хоть раз бы её отправили к Соболенко.
Дойти бы ещё Елене до матча с Игой)
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ДоминаторТенниса
Ответ Jefri AG
Опять Рыбакина в одной четверти со Швентек, ну сколько можно. На всех турнирах в этом году она попадает в половину или четверть Иги, хоть раз бы её отправили к Соболенко.
Уверен, что не сыграют. Тут может быть снова 1 и 2 ракетки сыграют в финале.
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