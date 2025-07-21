Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Буассон дебютировала в топ-50

Полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2025 Лоис Буассон впервые вошла в топ-50.

После победы в Гамбурге она стала 44-й ракеткой мира.

Чемпионка турнира в Яссы Ирина Бегу прибавила 28 позиций и вернулась в топ-100, став №82.

PIF WTA Rankings

Положение на 21 июля 2025