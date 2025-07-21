Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Буассон дебютировала в топ-50
Полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2025 Лоис Буассон впервые вошла в топ-50.
После победы в Гамбурге она стала 44-й ракеткой мира.
Чемпионка турнира в Яссы Ирина Бегу прибавила 28 позиций и вернулась в топ-100, став №82.
Положение на 21 июля 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|12420
|2 (2)
|Коко Гауфф (США)
|7669
|3 (3)
|Ига Швентек (Польша)
|6813
|4 (4)
|Джессика Пегула (США)
|6423
|5 (5)
|Мирра Андреева (Россия)
|5163
|6 (6)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4553
|7 (7)
|Аманда Анисимова (США)
|4470
|8 (8)
|Мэдисон Киз (США)
|4374
|9 (9)
|Жасмин Паолини (Италия)
|3576
|10 (10)
|Паула Бадоса (Испания)
|3454
|12 (13)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|2806
|14 (12)
|Каролина Мухова (Чехия)
|2718
|15 (16)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2666
|16 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2576
|17 (15)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2526
|30 (30)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1509
|33 (39)
|Даяна Ястремская (Украина)
|1394
|39 (38)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1308
|42 (42)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1251
|44 (63)
|Лоис Буассон (Франция)
|1218
|48 (47)
|Анна Калинская (Россия)
|1172
|59 (77)
|Анна Бондар (Венгрия)
|990
|60 (60)
|Полина Кудерметова (Россия)
|988
|62 (55)
|Ева Лис (Германия)
|953
|66 (69)
|Камилла Рахимова (Россия)
|941
|69 (56)
|Александра Эала (Филиппины)
|936
|79 (78)
|Анна Блинкова (Россия)
|853
|80 (102)
|Жиль Тайкманн (Швейцария)
|845
|82 (110)
|Ирина Бегу (Румыния)
|833
|85 (82)
|Анастасия Захарова (Россия)
|822
|130 (126)
|Эрика Андреева (Россия)
|591
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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