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Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Буассон дебютировала в топ-50

Полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2025 Лоис Буассон впервые вошла в топ-50.

После победы в Гамбурге она стала 44-й ракеткой мира.

Чемпионка турнира в Яссы Ирина Бегу прибавила 28 позиций и вернулась в топ-100, став №82.

PIF WTA Rankings

Положение на 21 июля 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 12420
2 (2) Коко Гауфф (США) 7669
3 (3) Ига Швентек (Польша) 6813
4 (4) Джессика Пегула (США) 6423
5 (5) Мирра Андреева (Россия) 5163
6 (6) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4553
7 (7) Аманда Анисимова (США) 4470
8 (8) Мэдисон Киз (США) 4374
9 (9) Жасмин Паолини (Италия) 3576
10 (10) Паула Бадоса (Испания) 3454
12 (13) Елена Рыбакина (Казахстан) 2806
14 (12) Каролина Мухова (Чехия) 2718
15 (16) Екатерина Александрова (Россия) 2666
16 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2576
17 (15) Диана Шнайдер (Россия) 2526
30 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1509
33 (39) Даяна Ястремская (Украина) 1394
39 (38) Вероника Кудерметова (Россия) 1308
42 (42) Анастасия Потапова (Россия) 1251
44 (63) Лоис Буассон (Франция) 1218
48 (47) Анна Калинская (Россия) 1172
59 (77) Анна Бондар (Венгрия) 990
60 (60) Полина Кудерметова (Россия) 988
62 (55) Ева Лис (Германия) 953
66 (69) Камилла Рахимова (Россия) 941
69 (56) Александра Эала (Филиппины) 936
79 (78) Анна Блинкова (Россия) 853
80 (102) Жиль Тайкманн (Швейцария) 845
82 (110) Ирина Бегу (Румыния) 833
85 (82) Анастасия Захарова (Россия) 822
130 (126) Эрика Андреева (Россия) 591
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
logoКоко Гауфф
logoДжессика Пегула
logoМирра Андреева
logoАманда Анисимова
logoМэдисон Киз
Анкита Райна
logoЦиньвэнь Чжэн
logoПаула Бадоса
logoЖасмин Паолини
logoЕлена Рыбакина
logoЕкатерина Александрова
logoКаролина Мухова
logoАнастасия Павлюченкова
logoДаяна Ястремская
logoДиана Шнайдер
logoЛюдмила Самсонова
logoАнна Калинская
logoАнастасия Потапова
logoВероника Кудерметова
logoЛоис Буассон
logoКамилла Рахимова
logoПолина Кудерметова
logoАнна Блинкова
logoЖиль Тайкманн
logoАлександра Эала
logoЭрика Андреева
logoАнастасия Захарова
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