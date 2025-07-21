Кубок Хопмана. Канада обыграла Италию и впервые выиграла титул
Канада первый раз стала чемпионом Кубка Хопмана.
Результаты предыдущих игровых дней здесь.
Кубок Хопмана
Бари, Италия
16 – 20 июля 2025
Открытые корты, хард
Финал
Италия – Канада – 1:2
Лючия Бронцетти – Бьянка Андрееску – 2:6, 3:6
Флавио Коболли – Феликс Оже-Альяссим – 6:7(7), 7:5, 10–8
Бронцетти/Коболли – Андрееску/Оже-Альяссим – 3:6, 3:6
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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