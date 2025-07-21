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Рейтинг ATP. Шелтон впервые стал 8-й ракеткой мира, Х. М. Серундоло прибавил 28 строчек, де Йонг – 23

22-летний Бен Шелтон впервые поднялся на восьмую строчку рейтинга.

Больше всего позиций прибавили Хуан Мартин Серундоло (28), Йеспер де Йонг (23) и Артур Казо (16).

PIF ATP Rankings

Положение на 21 июля 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 12030
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8600
3 (3) Александр Зверев (Германия) 6030
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 5035
5 (5) Джек Дрэйпер (Великобритания) 4650
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 4130
7 (7) Лоренцо Музетти (Италия) 3350
8 (9) Бен Шелтон (США) 3330
9 (8) Хольгер Руне (Дания) 3250
10 (10) Андрей Рублев (Россия) 3160
14 (14) Даниил Медведев (Россия) 2630
16 (17) Карен Хачанов (Россия) 2590
21 (15) Артур Фис (Франция) 2130
28 (33) Денис Шаповалов (Канада) 1836
29 (27) Стефанос Циципас (Греция) 1825
30 (34) Александр Бублик (Казахстан) 1825
46 (55) Лучано Дардери (Италия) 1189
47 (48) Жоао Фонсека (Бразилия) 1116
51 (59) Камило Уго Карабелли (Аргентина) 1058
57 (46) Маркос Гирон (США) 960
62 (47) Педро Мартинес Портеро (Испания) 930
66 (76) Александр Ковачевич (США) 914
71 (52) Квентен Алис (Франция) 886
80 (78) Роман Сафиуллин (Россия) 741
81 (109) Хуан Мартин Серундоло (Аргентина) 736
83 (106) Йеспер де Йонг (Нидерланды) 730
84 (97) Адам Уолтон (Австралия) 661
100 (116) Артур Казо (Франция) 635
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoТэйлор Фриц
logoНовак Джокович
logoЛоренцо Музетти
logoДжек Дрэйпер
logoДаниил Медведев
logoАндрей Рублев
logoХольгер Руне
logoБен Шелтон
logoКарен Хачанов
logoСтефанос Циципас
logoДенис Шаповалов
logoАртур Фис
logoАлександр Бублик
logoЛучано Дардери
logoЖоао Фонсека
logoРоман Сафиуллин
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