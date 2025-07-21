Рейтинг ATP. Шелтон впервые стал 8-й ракеткой мира, Х. М. Серундоло прибавил 28 строчек, де Йонг – 23
22-летний Бен Шелтон впервые поднялся на восьмую строчку рейтинга.
Больше всего позиций прибавили Хуан Мартин Серундоло (28), Йеспер де Йонг (23) и Артур Казо (16).
Положение на 21 июля 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|12030
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8600
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|6030
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|5035
|5 (5)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|4650
|6 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|4130
|7 (7)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3350
|8 (9)
|Бен Шелтон (США)
|3330
|9 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3250
|10 (10)
|Андрей Рублев (Россия)
|3160
|14 (14)
|Даниил Медведев (Россия)
|2630
|16 (17)
|Карен Хачанов (Россия)
|2590
|21 (15)
|Артур Фис (Франция)
|2130
|28 (33)
|Денис Шаповалов (Канада)
|1836
|29 (27)
|Стефанос Циципас (Греция)
|1825
|30 (34)
|Александр Бублик (Казахстан)
|1825
|46 (55)
|Лучано Дардери (Италия)
|1189
|47 (48)
|Жоао Фонсека (Бразилия)
|1116
|51 (59)
|Камило Уго Карабелли (Аргентина)
|1058
|57 (46)
|Маркос Гирон (США)
|960
|62 (47)
|Педро Мартинес Портеро (Испания)
|930
|66 (76)
|Александр Ковачевич (США)
|914
|71 (52)
|Квентен Алис (Франция)
|886
|80 (78)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|741
|81 (109)
|Хуан Мартин Серундоло (Аргентина)
|736
|83 (106)
|Йеспер де Йонг (Нидерланды)
|730
|84 (97)
|Адам Уолтон (Австралия)
|661
|100 (116)
|Артур Казо (Франция)
|635
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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