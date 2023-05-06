Рублев о первом совместном титуле с Хачановым: «Вы не представляете, сколько дерьма он мне наговорил за то, что я выигрывал с другими ребятами»

Андрей Рублев прокомментировал победу на турнире в Мадриде в паре с Кареном Хачановым.

Рублев выиграл четвертый титул в паре. Ранее он побеждал с Дмитрием Турсуновым на «Кубке Кремля»-2015, с Асланом Карацевым в Дохе-2021 и с Денисом Молчановым в Марселе-2022.

С Хачановым он выиграл первый титул после поражений в финалах в Индиан-Уэллс и Париже.

«Вы не представляете, сколько дерьма он мне наговорил за то, что я выигрывал трофеи с другими ребятами. Он говорил: «Ты играешь с кем угодно один раз и выигрываешь, а со мной ни разу не выигрывал».

Крупнейший я берег для тебя (смеется)», – сказал Рублев интервью на корте.

Хачанов добавил: «Этот день настал».

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