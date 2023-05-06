Рублев о первом совместном титуле с Хачановым: «Вы не представляете, сколько дерьма он мне наговорил за то, что я выигрывал с другими ребятами»

Теги ATP Mutua Madrid Open Карен Хачанов Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу на турнире в Мадриде в паре с Кареном Хачановым.

Рублев выиграл четвертый титул в паре. Ранее он побеждал с Дмитрием Турсуновым на «Кубке Кремля»-2015, с Асланом Карацевым в Дохе-2021 и с Денисом Молчановым в Марселе-2022.

С Хачановым он выиграл первый титул после поражений в финалах в Индиан-Уэллс и Париже.

«Вы не представляете, сколько дерьма он мне наговорил за то, что я выигрывал трофеи с другими ребятами. Он говорил: «Ты играешь с кем угодно один раз и выигрываешь, а со мной ни разу не выигрывал».

Крупнейший я берег для тебя (смеется)», – сказал Рублев интервью на корте.

Хачанов добавил: «Этот день настал».

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14 комментариев

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Anton Swood
Молодцы!
+43
-1
+42
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твинер без замаха
Тайбрейк нереальный вытащили. После второго сета надежд было немного. Оба красавцы!!!
+38
0
+38
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Картман
Оба "красавца" достойны любого титула...
+26
-1
+25
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Додик Аксель
Молодцы парни ! С юмором дружат, настроение хорошее после этой первой совместной победы в паре ! Удачи и успеха на других турнирах сезона !
+22
-2
+20
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Кагов
А не замахнуться ли нам, ребята, на ТБШ!? А что, Андрей олимпионик в миксте, пару тоже потянет!
+12
-1
+11
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Кот под ногами майора
Только вот с Кареном Андрей играл в финале Мастерса в Майами. В Индиан-Уэллсе - это с Карацевым
+6
0
+6
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4r9dd4xr9n
Ответ твинер без замаха
Тайбрейк нереальный вытащили. После второго сета надежд было немного. Оба красавцы!!!
Красавцы , спору нет , а что нереально в тайбрейке было? 3-10 , нереально вытащили?
+5
0
+5
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dimon 2.0
это любовь
+5
-1
+4
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твинер без замаха
Ответ 4r9dd4xr9n
Красавцы , спору нет , а что нереально в тайбрейке было? 3-10 , нереально вытащили?
После провального 2го сета никто не ожидал такого тайбрейка. 12 - 1 по выигранным мячам подряд в концовке второй партии. С такой статистикой тайбрейки не выигрывают, там каждый мяч 10% результата
+3
0
+3
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(Алекс Кросс
Хачанов Лидер!! и Тащер!! ) Рублёв тоже Молодчик )
+3
-1
+2
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Zakal
Ответ Стас Тельных
Как счет с 9-3 мог стать 3-10?
Ладно шутку обьясню я имел ввиду что они 9-3 вели а выйграли 10-3
+2
0
+2
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Zakal
Ответ 4r9dd4xr9n
Красавцы , спору нет , а что нереально в тайбрейке было? 3-10 , нереально вытащили?
они с 9-3 выйграли
+3
-2
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Стас Тельных
Ответ Zakal
они с 9-3 выйграли
Как счет с 9-3 мог стать 3-10?
+2
-1
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Maratik1982
Ответ Zakal
они с 9-3 выйграли
🤣🤣🤣🤓
0
0
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