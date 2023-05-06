Маррей вышел в финал «Челленджера» и вернется в топ-50

Теги Энди Маррей ATP челленджеры и турниры ITF Харольд Майо Теннис

52-я ракетка мира Энди Маррей стал финалистом «Челленджера» в Экс-ан-Провансе. Он обыграл Харольда Майо со счетом 7:5, 6:1.

Британец впервые c февраля 2021-го вышел в финал «Челленджера». За счет этого он вернется в топ-50 – на 48-ю строчку в случае поражения в финале и на 42-ю в случае победы.

За титул Маррей поборется с первым сеяным Томми Полом.

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9 комментариев

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Sincere
В финале челленджера 17 ракетка мира Пол.
В финале мастерса - лаки лузер, который 3 недели назад был 100-м)))
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ProLL
Ответ Никита Волк
Написала бы тоже самое, будь в финале Аслан? Лаки лузер, который 100м был только из-за травмы а так всегда крутился в районе топ 30-40 и часто напрягал топов, хоть и без побед
Вроде ж не с целью принизить кого-то написано, а просто как забавный факт)
+12
-2
+10
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Ben Shelton
Энди действительно сильный человек не любящий сдаваться
+7
-1
+6
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Никита Волк
Ответ Sincere
В финале челленджера 17 ракетка мира Пол. В финале мастерса - лаки лузер, который 3 недели назад был 100-м)))
Написала бы тоже самое, будь в финале Аслан? Лаки лузер, который 100м был только из-за травмы а так всегда крутился в районе топ 30-40 и часто напрягал топов, хоть и без побед
+8
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sined2000
Это грунт?
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dedpihto59
Смешно слышать такое про Маррея😀
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qdr1k
Ответ sined2000
Это грунт?
Да
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ugmyanswer
Ответ Никита Волк
Написала бы тоже самое, будь в финале Аслан? Лаки лузер, который 100м был только из-за травмы а так всегда крутился в районе топ 30-40 и часто напрягал топов, хоть и без побед
Просто у Штруффа нет флажка нужного 😁
+1
-1
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Александр Титков
Ответ Sincere
В финале челленджера 17 ракетка мира Пол. В финале мастерса - лаки лузер, который 3 недели назад был 100-м)))
это особые челики, которые играются между 96 местными мастерсами и в нив допускают топов и разыгрывают 175 очков за первое.
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