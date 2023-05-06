Маррей вышел в финал «Челленджера» и вернется в топ-50
52-я ракетка мира Энди Маррей стал финалистом «Челленджера» в Экс-ан-Провансе. Он обыграл Харольда Майо со счетом 7:5, 6:1.
Британец впервые c февраля 2021-го вышел в финал «Челленджера». За счет этого он вернется в топ-50 – на 48-ю строчку в случае поражения в финале и на 42-ю в случае победы.
За титул Маррей поборется с первым сеяным Томми Полом.
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В финале мастерса - лаки лузер, который 3 недели назад был 100-м)))