Карлос Алькарас: «Надеюсь, на «Ролан Гаррос» Надаль будет на 100% готовым – этого хочет весь теннисный мир»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Открытый чемпионат Италии Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Риме.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра. 28 мая начнется «Ролан Гаррос», где испанцу предстоит защищать титул.

– Если он решил не ехать в Рим, значит, он не готов. Грустно видеть, как он пропускает турниры, особенно грунтовую серию, которая так для него важна. Надеюсь, на «Ролан Гаррос» он будет на 100% готовым – этого хочет весь теннисный мир.

– Кто, на ваш взгляд, будет фаворитом «Ролан Гаррос»? 

– Есть Циципас, Джокович по-прежнему фаворит, Рафа – если сыграет – это всегда его турнир. Я тоже в этом списке, потому что играю на высоком уровне, у меня хорошие результаты и уверенность.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veneno
Как он может быть на 100% готовым, если он не играл полгода, а нормально не играл уже и вовсе больше года? Парень наверное просто жаждет грохнуть Рафония на его любимом турнире и тем самым окончательно сместить лучшего теннисиста Испании. Хотя по сути он уже лучший на данный момент, но видимо охота получить ту заветную галочку, за то что смог одолеть Надаля на РГ
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
твинер без замаха
Перестраховыется Надаль. На таком уровне игровая практика не так важна, как отсутствие травм. На кону ещё один РГ, на зубах, на обезболе будет играть. Очень интересный предстоит турнир.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veneno
Ответ leon74
А как Вы считаете,это последняя возможность Рафы защитить его?
Я считаю, что свою последнюю возможность он уже использовал. Я, как фанат Рафония безмерно опечален, что он не ушел год назад красиво, с кубком в руках :(
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Судалин
Ответ Veneno
Как он может быть на 100% готовым, если он не играл полгода, а нормально не играл уже и вовсе больше года? Парень наверное просто жаждет грохнуть Рафония на его любимом турнире и тем самым окончательно сместить лучшего теннисиста Испании. Хотя по сути он уже лучший на данный момент, но видимо охота получить ту заветную галочку, за то что смог одолеть Надаля на РГ
Я не знаю как он может быть готовым, но в 2013-м, не играя полгода, он приехал и выиграл 2 шлема и 5 мастерсов. Все сейчас скажут что был моложе, но есть пример и постарше - Федерер в 35 лет не играл полгода, а потом приехал и выиграл 2 шлема, сделал Солнечный дубль, четыре раза за год обыграл Надаля и вернул 1 строчку.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Надеюсь, на РГ они сыграют в 3-ем круге. Но лучше раньше.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazanest
Кто сможет обыграть Алькатраса?
Джок, Рафа, Руне, Синнер (хоть и не хард), какой-нибудь испанец и держим в уме Зверева.
Всё равно там со всеми 80:20 в пользу КА.
Только у Новаче наверное шансов поболее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ан Кот
Ответ daiv18
Вроде и хорошо если Надаль будет хорошо выступать, но позором будет для молодого атп тура не обыграть 37 летнего травмированного Надаля. Можно будет закрывать эту шарашкину контору
не горячись Малыш- ТУЕ еще никто не отменял 😉
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Смешно. Если Надаль до 3-4 круга дойдет уже за счастье будет, и то, если сильно с сеткой повезёт, дальше ему тем более ловить нечего.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ан Кот
ребята, не смешите мои тапочки
на 100% он к началу турнира точно не будет готов, вся надежда на фарму или мощное ТУЕ от Вады и то не уверен что это сможет сильно помочь Рафе в нынешней ситуации
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Я тоже надеюсь на это Карлос. Но ситуация довольно тревожная. В любом случае нет сомнений что Рафаэль сделает все что от него зависит и приложит все усилия. Если не сейчас то позже он вернется 👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tarkovski
Ответ Veneno
Как он может быть на 100% готовым, если он не играл полгода, а нормально не играл уже и вовсе больше года? Парень наверное просто жаждет грохнуть Рафония на его любимом турнире и тем самым окончательно сместить лучшего теннисиста Испании. Хотя по сути он уже лучший на данный момент, но видимо охота получить ту заветную галочку, за то что смог одолеть Надаля на РГ
Мне кажется и сам Надаль если кому и хотел бы проиграть на РГ так это Алькарасу. Тому же Джоковичу если что. А не как Федя - Гуркачу, с баранкой (
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leon74
Рафа экономит силы для участия в этом турнире.Это его последняя возможность защитить этот титул.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verdo
будет как со стопой в прошлом году, нажрется кеналога и вперед)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leon74
Ответ Veneno
Как он может быть на 100% готовым, если он не играл полгода, а нормально не играл уже и вовсе больше года? Парень наверное просто жаждет грохнуть Рафония на его любимом турнире и тем самым окончательно сместить лучшего теннисиста Испании. Хотя по сути он уже лучший на данный момент, но видимо охота получить ту заветную галочку, за то что смог одолеть Надаля на РГ
А как Вы считаете,это последняя возможность Рафы защитить его?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veneno
Ответ Андрей Судалин
Я не знаю как он может быть готовым, но в 2013-м, не играя полгода, он приехал и выиграл 2 шлема и 5 мастерсов. Все сейчас скажут что был моложе, но есть пример и постарше - Федерер в 35 лет не играл полгода, а потом приехал и выиграл 2 шлема, сделал Солнечный дубль, четыре раза за год обыграл Надаля и вернул 1 строчку.
Я понимаю о чем ты говоришь. Но Рафа это не Федерер, он не может стабильно долбить подачи за 200 и не может постоянно играть агрессивно. Федерер был в порядке в 38 только благодаря своим навыкам. У Надаля противоположный стиль и он провернуть то же самое не сможет, как и Джокович
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий