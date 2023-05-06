Карлос Алькарас: «Надеюсь, на «Ролан Гаррос» Надаль будет на 100% готовым – этого хочет весь теннисный мир»

Карлос Алькарас прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Риме.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра. 28 мая начнется «Ролан Гаррос», где испанцу предстоит защищать титул.

– Если он решил не ехать в Рим, значит, он не готов. Грустно видеть, как он пропускает турниры, особенно грунтовую серию, которая так для него важна. Надеюсь, на «Ролан Гаррос» он будет на 100% готовым – этого хочет весь теннисный мир.

– Кто, на ваш взгляд, будет фаворитом «Ролан Гаррос»?

– Есть Циципас, Джокович по-прежнему фаворит, Рафа – если сыграет – это всегда его турнир. Я тоже в этом списке, потому что играю на высоком уровне, у меня хорошие результаты и уверенность.

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