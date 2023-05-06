Карлос Алькарас: «Надеюсь, на «Ролан Гаррос» Надаль будет на 100% готовым – этого хочет весь теннисный мир»
Карлос Алькарас прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Риме.
22-кратный чемпион «Больших шлемов» пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра. 28 мая начнется «Ролан Гаррос», где испанцу предстоит защищать титул.
– Если он решил не ехать в Рим, значит, он не готов. Грустно видеть, как он пропускает турниры, особенно грунтовую серию, которая так для него важна. Надеюсь, на «Ролан Гаррос» он будет на 100% готовым – этого хочет весь теннисный мир.
– Кто, на ваш взгляд, будет фаворитом «Ролан Гаррос»?
– Есть Циципас, Джокович по-прежнему фаворит, Рафа – если сыграет – это всегда его турнир. Я тоже в этом списке, потому что играю на высоком уровне, у меня хорошие результаты и уверенность.
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Джок, Рафа, Руне, Синнер (хоть и не хард), какой-нибудь испанец и держим в уме Зверева.
Всё равно там со всеми 80:20 в пользу КА.
Только у Новаче наверное шансов поболее.
на 100% он к началу турнира точно не будет готов, вся надежда на фарму или мощное ТУЕ от Вады и то не уверен что это сможет сильно помочь Рафе в нынешней ситуации