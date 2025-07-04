Уимблдон. 5 июля. Мирра Андреева и Синнер сыграют первым запуском, Швентек – вторым, Джокович – последним
На «Уимблдоне» стало известно расписание первого шестого дня, 5 июля.
Матчи на Центральном корте начнутся в 15:30 по московскому времени, на Корте №1 – в 15:00, на остальных кортах – в 13:00.
На Центральном корте план такой:
Янник Синнер (1) – Педро Мартинес Портеро;
Ига Швентек (8) – Даниэль Коллинс;
Новак Джокович (6) – Миомир Кецманович.
На Корте №1 сыграют в следующем порядке:
Мирра Андреева (7) – Хейли Батист;
Эмма Наварро (10) – Барбора Крейчикова (17);
Бен Шелтон (10) – Мартон Фучович (не ранее 18:00).
Людмила Самсонова (19) и Дарья Касаткина (16) выйдут на корт №3 первым запуском, Екатерина Александрова (18) и Зейнеп Сенмез – на корт №12 вторым запуском.
Полное расписание здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт «Уимблдона»
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