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Уимблдон. 5 июля. Мирра Андреева и Синнер сыграют первым запуском, Швентек – вторым, Джокович – последним

На «Уимблдоне» стало известно расписание первого шестого дня, 5 июля.

Матчи на Центральном корте начнутся в 15:30 по московскому времени, на Корте №1 – в 15:00, на остальных кортах – в 13:00.

На Центральном корте план такой:

На Корте №1 сыграют в следующем порядке:

Людмила Самсонова (19) и Дарья Касаткина (16) выйдут на корт №3 первым запуском, Екатерина Александрова (18) и Зейнеп Сенмез – на корт №12 вторым запуском.

Полное расписание здесь.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт «Уимблдона»
logoИга Швентек
logoЯнник Синнер
logoНовак Джокович
logoМирра Андреева
logoДаниэль Коллинс
logoМиомир Кецманович
logoМартон Фучович
logoБен Шелтон
logoБарбора Крейчикова
logoЭмма Наварро
logoДарья Касаткина
logoЛюдмила Самсонова
logoЕкатерина Александрова
logoЗейнеп Сенмез
logoПедро Мартинес Портеро
logoХейли Батист
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