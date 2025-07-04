Уимблдон. 5 июля. Мирра Андреева и Синнер сыграют первым запуском, Швентек – вторым, Джокович – последним

На «Уимблдоне» стало известно расписание первого шестого дня, 5 июля.

Матчи на Центральном корте начнутся в 15:30 по московскому времени, на Корте №1 – в 15:00, на остальных кортах – в 13:00.

На Центральном корте план такой:

На Корте №1 сыграют в следующем порядке:

Людмила Самсонова (19) и Дарья Касаткина (16) выйдут на корт №3 первым запуском, Екатерина Александрова (18) и Зейнеп Сенмез – на корт №12 вторым запуском.

Полное расписание здесь.