104-я ракетка мира Зигемунд обыграла Киз и впервые вышла во вторую неделю «Уимблдона»

Лаура Зигемунд прошла в четвертый круг «Уимблдона».

37-летняя немка обыграла Мэдисон Киз – 6:3, 6:3.

Зигемунд впервые сыграет во второй неделе «Уимблдона». Единственный раз она выходила в 1/8 на «Ролан Гаррос»-2020. Для Лауры это вторая победа над топ-10 в этом сезоне.

Киз, в свою очередь, впервые с 2021 года не смогла пройти дальше третьего круга травяного «Шлема».