Анисимова сделает перерыв в карьере, чтобы позаботиться о психическом здоровье
Аманда Анисимова сделает перерыв в карьере.
«Я решила написать пост о последних событиях и о своих планах. C лета 2022-го я испытываю проблемы, связанные с психическим здоровьем и выгоранием. Мне стало невыносимо находиться на теннисных турнирах. На данный момент для меня в приоритете психическое благополучие, и я сделаю перерыв на некоторое время. Я всеми силами старалась это преодолеть. Я буду скучать по туру и ценю постоянную поддержку 🤍✌️», – написала Анисимова.
Анисимова не выступает с апреля. В этом году она выиграла три из 11 матчей.
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Очень давно, учитывая, что сегодня 5 мая.
Должная Встряска )