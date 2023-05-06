Анисимова сделает перерыв в карьере, чтобы позаботиться о психическом здоровье

Теги WTA Аманда Анисимова Теннис

Аманда Анисимова сделает перерыв в карьере.

«Я решила написать пост о последних событиях и о своих планах. C лета 2022-го я испытываю проблемы, связанные с психическим здоровьем и выгоранием. Мне стало невыносимо находиться на теннисных турнирах. На данный момент для меня в приоритете психическое благополучие, и я сделаю перерыв на некоторое время. Я всеми силами старалась это преодолеть. Я буду скучать по туру и ценю постоянную поддержку 🤍✌️», – написала Анисимова.

Анисимова не выступает с апреля. В этом году она выиграла три из 11 матчей.

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17 комментариев

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Другая_
Анисимова не выступает с апреля

_____

Очень давно, учитывая, что сегодня 5 мая.
+23
-3
+20
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sedric
Скорее всего, самой Анисимовой теннис никогда не нравился. Пока был жив отец, он ее заставлял работать, была какая-то мотивация. А как отец умер, мозги пошли совсем в другую сторону. Возможно и не вернется.
+18
-3
+15
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sa.lari
сил и здоровья!!!
+6
0
+6
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Dikki Shelton
Печально это слышать. Возвращайся Аманда 👍. И это пройдет.👌
+5
-1
+4
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Алексей Латышов
Ответ jonnysilverhand01
А сколько это по твоему ? Для тенниса 2-3 недели уже срок, это же не беременность
Аманда не выступает с 26-го апреля.В Мадриде проиграла в первом круге.
+4
0
+4
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Другая_
Ответ jonnysilverhand01
А сколько это по твоему ? Для тенниса 2-3 недели уже срок, это же не беременность
Так она в Мадриде играла, турнире, который ещё даже не закончился))
+3
0
+3
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Ан Кот
выздоравливай Аниска!
+3
-1
+2
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jonnysilverhand01
Ответ Другая_
Анисимова не выступает с апреля _____ Очень давно, учитывая, что сегодня 5 мая.
А сколько это по твоему ? Для тенниса 2-3 недели уже срок, это же не беременность
+5
-3
+2
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(Алекс Кросс
желательно на годик два ) нужно Мотивация и
Должная Встряска )
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justbored
Скорейшего возгорания девушке.
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Buhmichael
Очень жаль, Аманда - очень талантливая теннисистка. Буду надеяться она обретёт душевное равновесие и вернётся в тур. А если нет, то удачи ей в неспортивной жизни. <3
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nick-basil
Анисимова популярная девушка. При этом теннис в Штатах не является ни популярным профессиональным спортом, ни легким, ни денежным. В тусовке симпатичная девушка проще найдет успех.
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nick-basil
В США и Канаде профессиональный теннис удел детей иммигрантов первой волны.Список легко прилагается
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nick-basil
Доллар и теннис имеют цену в Европе, а в Штатах то и другое "раздают бесплатно".
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