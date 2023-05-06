Анисимова сделает перерыв в карьере, чтобы позаботиться о психическом здоровье

Аманда Анисимова сделает перерыв в карьере.

«Я решила написать пост о последних событиях и о своих планах. C лета 2022-го я испытываю проблемы, связанные с психическим здоровьем и выгоранием. Мне стало невыносимо находиться на теннисных турнирах. На данный момент для меня в приоритете психическое благополучие, и я сделаю перерыв на некоторое время. Я всеми силами старалась это преодолеть. Я буду скучать по туру и ценю постоянную поддержку 🤍✌️», – написала Анисимова.

Анисимова не выступает с апреля. В этом году она выиграла три из 11 матчей.

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