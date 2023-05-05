Алькарас вышел в четвертый финал «Мастерса». Сегодня ему исполнилось 20 лет

Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Мадриде.

Действующий чемпион победил – 6:4, 6:3.

Для него это четвертый финал на «Мастерсах», три предыдущих он выиграл.

Сегодня Алькарасу исполнилось 20 лет. Он дебютировал на турнирах ATP в феврале 2020-го, но регулярно выступать в туре начал в феврале 2021-го.

За это время он выиграл девять титулов, в том числе US Open-2022, и 22 недели был первой ракеткой мира. Тинейджером он выиграл 117 из 150 матчей на уровне .

В воскресенье Алькарас поборется с или Яном-Леннардом Штруффом.

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