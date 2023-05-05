Алькарас вышел в четвертый финал «Мастерса». Сегодня ему исполнилось 20 лет
Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Мадриде.
Действующий чемпион победил Борну Чорича – 6:4, 6:3.
Для него это четвертый финал на «Мастерсах», три предыдущих он выиграл.
Сегодня Алькарасу исполнилось 20 лет. Он дебютировал на турнирах ATP в феврале 2020-го, но регулярно выступать в туре начал в феврале 2021-го.
За это время он выиграл девять титулов, в том числе US Open-2022, и 22 недели был первой ракеткой мира. Тинейджером он выиграл 117 из 150 матчей на уровне ATP.
В воскресенье Алькарас поборется с Асланом Карацевым или Яном-Леннардом Штруффом.
Alcaraz - 117
McEnroe - 113
Nadal - 112
Wilander - 111
Agassi - 110
(c)
кто есть первый и кто - второй? )
🎂
Djokovic (105-45)
Нашли новую игрушку)
До первого поражения и спада)
Ну и болелы у Рафы)
https://youtu.be/r2yahaiyk8c