Алькарас вышел в четвертый финал «Мастерса». Сегодня ему исполнилось 20 лет

Теги ATP Mutua Madrid Open Борна Чорич Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Мадриде.

Действующий чемпион победил Борну Чорича – 6:4, 6:3.

Для него это четвертый финал на «Мастерсах», три предыдущих он выиграл.

Сегодня Алькарасу исполнилось 20 лет. Он дебютировал на турнирах ATP в феврале 2020-го, но регулярно выступать в туре начал в феврале 2021-го.

За это время он выиграл девять титулов, в том числе US Open-2022, и 22 недели был первой ракеткой мира. Тинейджером он выиграл 117 из 150 матчей на уровне ATP.

В воскресенье Алькарас поборется с Асланом Карацевым или Яном-Леннардом Штруффом.

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30 комментариев

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Сергей Чугунников
Пацан - ураган конечно. Сносит всех, не замечая. Только на травмы его остаётся соперникам уповать. И на Синнера)
+35
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Россия будет свободной
Most wins after first 150 ATP Matches:

Alcaraz - 117
McEnroe - 113
Nadal - 112
Wilander - 111
Agassi - 110

(c)
+20
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+20
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Tarkovski
Важные финалы Алькарас не проигрывает, похоже и сейчас возьмёт
+12
-1
+11
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ногабога
На каждого Алькараса найдётся Аслан, в своей лучшей форме) очень надеюсь
+13
-2
+11
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Jefri AG
Ну что можно сказать по поводу этой и предыдущей новости... Король умер. Да здравствует король!)
+11
-5
+6
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Генадий Адамов
я за финал, Карацио против Карасио, и чтобы карась не сошёл с крючка!
+6
-1
+5
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Россия будет свободной
Ответ Йенс Мустерманн
А сколько у Енота с Акробатом было?
ох ты, я явно не из вашей песочницы тут.
кто есть первый и кто - второй? )
+6
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Ben Shelton
но шороху уже наделал не по-детски
+5
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Йенс Мустерманн
Хороший подарок на день рождения сам себе сделал.
🎂
+5
-1
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Россия будет свободной
Ответ Йенс Мустерманн
Федерер и Джокович
Federer (87-63)
Djokovic (105-45)
+3
0
+3
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as009595@icloud.com
Похоже если Рафа не восстановится на рг, то Алькарас его заберет
+4
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Nikolay Stavrogin
Ответ Jefri AG
Ну что можно сказать по поводу этой и предыдущей новости... Король умер. Да здравствует король!)
Прошлый король грунта ещё вполне может попылить, а вамосы его уже похоронили))
Нашли новую игрушку)
До первого поражения и спада)
Ну и болелы у Рафы)
+6
-4
+2
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Skip
Реальная суперзвезда, с таким теннисом и в таком возрасте?
+2
-1
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as009595@icloud.com
Ответ 76% Заболотного
С чего бы вдруг? Достижения серьезные, но пока нет никаких причин говорить о его превосходстве над Джоковичем на текущий момент. Как-то расходятся их турнирные пути.
Да Джокович проигрывает всяким Музетти и Лайовичам
+3
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бэкхенд федерера
Ответ cosset
хоть торт и вынесли уродский на корте и судя по всему еще и невкусный, но 20-летие не испортишь ничем)
Это вы просто торт Соболенко от оргов не видели))
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бэкхенд федерера
Ответ cosset
Представляю этот шыдевр)))
Гляньте в телеге в канале ТеннисДрот, если будет интересно. Там буквально испанский стыд на фоне торта Алькараса))
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Alexandr Sokolov
Ответ VaD
Пока что по графику значительно опережает Федерера и Джоковича. Интересно будет посмотреть, как пойдет дальше.
Теннисный Холланд?)
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costa0545
Не плохо так разогнался)))
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Эль Иберико
Впечатляет..🦁
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76% Заболотного
Ответ Jefri AG
Ну что можно сказать по поводу этой и предыдущей новости... Король умер. Да здравствует король!)
С чего бы вдруг? Достижения серьезные, но пока нет никаких причин говорить о его превосходстве над Джоковичем на текущий момент. Как-то расходятся их турнирные пути.
+3
-3
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as009595@icloud.com
Ответ 76% Заболотного
Джокович, недосчитавшись кучи рейтинговых очков по причинам, весьма далеким от спорта, тем не менее, этот самый рейтинг возглавляет. А теннисистов, выигрывающих ВСЁ, нет и не будет.
Да ладно, Джокович теперь не тянет плотный график тура, ему тоже нужны перерывы
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cosset
Ответ бэкхенд федерера
Это вы просто торт Соболенко от оргов не видели))
Представляю этот шыдевр)))
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Йенс Мустерманн
Ответ cosset
Представляю этот шыдевр)))
Видела? Вслед за старшей завела канал )
https://youtu.be/r2yahaiyk8c
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VaD
Пока что по графику значительно опережает Федерера и Джоковича. Интересно будет посмотреть, как пойдет дальше.
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