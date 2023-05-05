Маррей о том, кто любимый игрок его детей, кроме него: «Они вообще не смотрят теннис. Может, мой брат. Наверное, он единственный, кого они знают»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси Энди Маррей Гаэль Монфис ATP Джейми Маррей Шакира Теннис

Энди Маррей ответил на вопрос, кто любимый игроке его детей, кроме него.

«Мои дети не знают ни одного теннисиста. К сожалению, они вообще не смотрят теннис, не следят за ним, поэтому у меня нет ответа на этот вопрос, может, мой брат. Наверное, он единственный, кого они знают».

Если бы он оказался на необитаемом острове с кем-то из теннисистов, кого бы он выбрал и почему

«Нужен кто-то находчивый, чтобы выбраться с острова, но еще хотелось бы, чтобы с этим человеком было весело, поэтому я назову Гаэля Монфиса. Он веселый парень, с ним всегда интересно, так что я выберу его».

Месси или Роналду

«Хороший вопрос. Думаю, после чемпионата мира я выберу Месси»

Играет ли он в PlayStation, как делал раньше

«Я не играл в приставку уже несколько лет. Я больше не играю, извините. С тех пор, как появились дети, у меня просто нет времени: я не могу провести 45 минут за игрой в приставку, когда они рядом. Я больше не вожу ее с собой и не играю».

Любимая песня Beatles

«Let It Be, мне очень нравится эта песня».

Любимый музыкальный альбом

«У меня нет любимого альбома. Я редко слушаю альбомы, чаще отдельные песни. Есть песня, которая мне нравится и которую я часто слушаю, – в конце концов, я слушаю много детской музыки. Это песня Шакиры со словами «я хочу попробовать все» (Try Everything из мультфильма «Зверополис» – Sports.ru), не помню точный текст, но эта песня Шакиры мне очень нравится».

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9 комментариев

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Rudy Ledtner
Ответ Oleg
После ЧМ вопрос о Месси и роналду вообще не стоит. Месси выиграл величайший турнир в истории спорта. Он признан официально ФИФА, Конмебол, влиятельными сми, миллиардами фанатов - лучшим на все времена. Поэтому фан база роналду и льет помои на Лео который день. Ведь Месси дал повод не игровой, а политический со стороны ПСЖ. Тренер Нанта сегодня: Я рад что Лео уходит из Французского чемпионата, мы не заслуживаем его. Спасибо за все Лео.
Боже, как вам не надоело одно и то же уже в течение 15 (sic!) лет мусолить, в разных вариациях.

Кыш с теннисной ветки!

здесь_у_тебя_нет_власти.jpg
+11
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udiekemen
Ответ Oleg
После ЧМ вопрос о Месси и роналду вообще не стоит. Месси выиграл величайший турнир в истории спорта. Он признан официально ФИФА, Конмебол, влиятельными сми, миллиардами фанатов - лучшим на все времена. Поэтому фан база роналду и льет помои на Лео который день. Ведь Месси дал повод не игровой, а политический со стороны ПСЖ. Тренер Нанта сегодня: Я рад что Лео уходит из Французского чемпионата, мы не заслуживаем его. Спасибо за все Лео.
Официально подтвердил какой-то персонаж в Спорстру по имени Олег)
+10
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Oleg
После ЧМ вопрос о Месси и роналду вообще не стоит.
Месси выиграл величайший турнир в истории спорта.
Он признан официально ФИФА, Конмебол, влиятельными сми, миллиардами фанатов - лучшим на все времена.
Поэтому фан база роналду и льет помои на Лео который день.
Ведь Месси дал повод не игровой, а политический со стороны ПСЖ.

Тренер Нанта сегодня:
Я рад что Лео уходит из Французского чемпионата, мы не заслуживаем его.
Спасибо за все Лео.
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udiekemen
Игорь Климов твой выход)
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Rygeek
Ответ Oleg
После ЧМ вопрос о Месси и роналду вообще не стоит. Месси выиграл величайший турнир в истории спорта. Он признан официально ФИФА, Конмебол, влиятельными сми, миллиардами фанатов - лучшим на все времена. Поэтому фан база роналду и льет помои на Лео который день. Ведь Месси дал повод не игровой, а политический со стороны ПСЖ. Тренер Нанта сегодня: Я рад что Лео уходит из Французского чемпионата, мы не заслуживаем его. Спасибо за все Лео.
Ну до чего дожили! Вчера весь город обегал - плашек 5/8 достать не мог. Нет! Нет у них, а? Нет, а трамвай собираются пустить.
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Decard Show
Ответ Oleg
После ЧМ вопрос о Месси и роналду вообще не стоит. Месси выиграл величайший турнир в истории спорта. Он признан официально ФИФА, Конмебол, влиятельными сми, миллиардами фанатов - лучшим на все времена. Поэтому фан база роналду и льет помои на Лео который день. Ведь Месси дал повод не игровой, а политический со стороны ПСЖ. Тренер Нанта сегодня: Я рад что Лео уходит из Французского чемпионата, мы не заслуживаем его. Спасибо за все Лео.
ЧМ это конечно великий турнир! Но там меси не лучший в его в истории!
Лч ничем не уступает от уровня ЧМ! А там Португалец7 без шансов номер один во всех аспектах и смыслах!
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Function
Ответ Oleg
После ЧМ вопрос о Месси и роналду вообще не стоит. Месси выиграл величайший турнир в истории спорта. Он признан официально ФИФА, Конмебол, влиятельными сми, миллиардами фанатов - лучшим на все времена. Поэтому фан база роналду и льет помои на Лео который день. Ведь Месси дал повод не игровой, а политический со стороны ПСЖ. Тренер Нанта сегодня: Я рад что Лео уходит из Французского чемпионата, мы не заслуживаем его. Спасибо за все Лео.
Не Месси выиграл, а команда Аргентины. Вклад Месси огромный, но футбол все равно командный вид спорта _ полная противоположность теннису
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