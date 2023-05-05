Маррей о том, кто любимый игрок его детей, кроме него: «Они вообще не смотрят теннис. Может, мой брат. Наверное, он единственный, кого они знают»

Энди Маррей ответил на вопрос, кто любимый игроке его детей, кроме него.

«Мои дети не знают ни одного теннисиста. К сожалению, они вообще не смотрят теннис, не следят за ним, поэтому у меня нет ответа на этот вопрос, может, мой брат. Наверное, он единственный, кого они знают».

Если бы он оказался на необитаемом острове с кем-то из теннисистов, кого бы он выбрал и почему

«Нужен кто-то находчивый, чтобы выбраться с острова, но еще хотелось бы, чтобы с этим человеком было весело, поэтому я назову Гаэля Монфиса. Он веселый парень, с ним всегда интересно, так что я выберу его».

Месси или Роналду

«Хороший вопрос. Думаю, после чемпионата мира я выберу Месси»

Играет ли он в PlayStation, как делал раньше

«Я не играл в приставку уже несколько лет. Я больше не играю, извините. С тех пор, как появились дети, у меня просто нет времени: я не могу провести 45 минут за игрой в приставку, когда они рядом. Я больше не вожу ее с собой и не играю».

Любимая песня Beatles

«Let It Be, мне очень нравится эта песня».

Любимый музыкальный альбом

«У меня нет любимого альбома. Я редко слушаю альбомы, чаще отдельные песни. Есть песня, которая мне нравится и которую я часто слушаю, – в конце концов, я слушаю много детской музыки. Это песня Шакиры со словами «я хочу попробовать все» (Try Everything из мультфильма «Зверополис» – Sports.ru), не помню точный текст, но эта песня Шакиры мне очень нравится».

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