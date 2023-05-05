Радукану перенесла вторую из трех запланированных операций. Следующая – через две недели

Теги травмы WTA Эмма Радукану Теннис

Эмма Радукану перенесла операцию на голеностопе.

Британка рассказала об этом в прямом эфире в инстаграме.

Это вторая из трех операций, которые предстоят Радукану. Помимо голеностопа, ее беспокоили проблемы с кистями обеих рук. Процедуру на правой руке она перенесла в начале недели.

Следующая операция запланирована через две недели.

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10 комментариев

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ДудьСдулся
В общем, отправили девочку на почётную пенсию
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Dikki Shelton
Держись Эмма👍 Пусть закончится все благополучно.
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ Вегетарианец_
Авторы спортса будут постить ее фотки после каждой операции?
Нормальная толочка, пусть постят. Не Мостового же постить
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Skip
Такая молодая и столько операций
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Function
Жалко девчонку. Это провал ее команды, отца в первую очередь кто упустил физ подготовку. Современный теннис требует первую очередь атлетической подготовки с самого раннего детства иначе травмы неизбежны.

Тони Надаль честно признал, что это просчет лично его в случае подготовки Надаля в детстве — он играл в теннис и футбол , а фитнеса почти не было. Отсюда такие частые травмы у Надаля уже в туре.
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ivan 07
Стиль перенесения прекрасен. Выздоровления.
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Eugenie Nation
С запястьями, а не кистями
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