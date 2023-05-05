Радукану перенесла вторую из трех запланированных операций. Следующая – через две недели

Эмма Радукану перенесла операцию на голеностопе.

Британка рассказала об этом в прямом эфире в инстаграме.

Это вторая из трех операций, которые предстоят Радукану. Помимо голеностопа, ее беспокоили проблемы с кистями обеих рук. Процедуру на правой руке она перенесла в начале недели.

Следующая операция запланирована через две недели.

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