Радукану перенесла вторую из трех запланированных операций. Следующая – через две недели
Эмма Радукану перенесла операцию на голеностопе.
Британка рассказала об этом в прямом эфире в инстаграме.
Это вторая из трех операций, которые предстоят Радукану. Помимо голеностопа, ее беспокоили проблемы с кистями обеих рук. Процедуру на правой руке она перенесла в начале недели.
Следующая операция запланирована через две недели.
Тони Надаль честно признал, что это просчет лично его в случае подготовки Надаля в детстве — он играл в теннис и футбол , а фитнеса почти не было. Отсюда такие частые травмы у Надаля уже в туре.