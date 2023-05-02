Чжичжэнь Чжан перед матчем с Карацевым: «Раскрою секрет – мы проводили тренировочный сет, и я проиграл 0:6. Он такой агрессивный»

Теги ATP Mutua Madrid Open Аслан Карацев Чжичжэнь Чжан Теннис

Чжичжэнь Чжан прокомментировал четвертьфинал турнира в Мадриде против Аслана Карацева.

Оба игрока впервые сыграют на этой стадии «Мастерса».

«Раскрою секрет – мы проводили тренировочный сет, и я проиграл 0:6. Он такой агрессивный. Так что снова – нужно просто выкладываться. Все соперники очень сильные», – сказал китаец в интервью на корте.

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9 комментариев

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Tarkovski
Расслабляет Карацева, китаец хитрый )
+14
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+14
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Евгений Фабиянчук
повторит недавний подвиг Дин Лижэня?)
или хотя бы снукериста Си Цзяхуея?
+9
-1
+8
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Sincere
Ответ Евгений Фабиянчук
повторит недавний подвиг Дин Лижэня?) или хотя бы снукериста Си Цзяхуея?
уже относительно повторил, хватит с него)
фамилия у снукериста занятная))
+5
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+5
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Sincere
а вообще очень опасный матч. одно дело - выступать андердогом против Деминора, Медведева, а тут...
+2
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+2
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daiv18
Осталось только перенести эту тренировку на матч, пусть также скушает баранку
+3
-2
+1
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sined2000
Ответ sedric
Цели нет, есть только путь)
Таков путь
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sedric
Цели нет, есть только путь)
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MUthebest
Кто-то из этих парней фарманёт 360 очков и билет в район топ45-55
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costa0545
Открою тоже маленький секрет, китаец на тае проигрывал 4:6 и потом ещё отыграл третий Матчбол, а затем выиграл у Фрица, так что увидим, кто кого ещё обыграет и с каким счётом)))
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