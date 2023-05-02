Чжичжэнь Чжан перед матчем с Карацевым: «Раскрою секрет – мы проводили тренировочный сет, и я проиграл 0:6. Он такой агрессивный»
Чжичжэнь Чжан прокомментировал четвертьфинал турнира в Мадриде против Аслана Карацева.
Оба игрока впервые сыграют на этой стадии «Мастерса».
«Раскрою секрет – мы проводили тренировочный сет, и я проиграл 0:6. Он такой агрессивный. Так что снова – нужно просто выкладываться. Все соперники очень сильные», – сказал китаец в интервью на корте.
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или хотя бы снукериста Си Цзяхуея?
фамилия у снукериста занятная))