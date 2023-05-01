Теннисистки топ-5 выиграли все матчи у 16-летних соперниц, начиная с 2000 года. Сегодня Соболенко победила Андрееву
В 1/8 финала в Мадриде вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла 16-летнюю Мирру Андрееву – 6:3, 6:1.
Начиная с 2000 года, это была 28-я встреча между теннисисткой топ-15 и 16-летней соперницей. Теннисистки топ-5 выиграли все 28.
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Арине собственно удачи дальше, сетка до финала не сказать чтобы сложная, так что очков она здесь по идее должна подотыграть.