Теннисистки топ-5 выиграли все матчи у 16-летних соперниц, начиная с 2000 года. Сегодня Соболенко победила Андрееву

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Мирра Андреева Теннис

В 1/8 финала в Мадриде вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла 16-летнюю Мирру Андрееву – 6:3, 6:1.

Начиная с 2000 года, это была 28-я встреча между теннисисткой топ-15 и 16-летней соперницей. Теннисистки топ-5 выиграли все 28.

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7 комментариев

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Доминик
Вот это новость! Опытные здоровенные тетки 28 раз обыграли щуплых детей. Сенсация!
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gilder
У Мирры ещё целый год что бы сломать эту серию
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outvoice
Зашибись какое достижение😂
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ivanzhu90
Вот это да, а ТОП 1 как сыграли с 16летними?
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Anouck
Мирра свою задачу на турнир выполнила. Дальше у неё по плану 125-тысячник, где она будет играть на одном турнире с сестрой. С её нынешним рейтингом она вполне себе попадает в квалификации. А тех, кто сегодня самоутверждаться за её счёт, хочу спросить на каком месте в рейтинге следует искать их самих, и где в возрасте Мирры находились их нынешние кумиры?
Арине собственно удачи дальше, сетка до финала не сказать чтобы сложная, так что очков она здесь по идее должна подотыграть.
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Андрей Судалин
Ответ Доминик
Вот это новость! Опытные здоровенные тетки 28 раз обыграли щуплых детей. Сенсация!
Ну раз такая статистика ведётся значит тётки дают для этого повод. Проигрывают 17-летним, 18-ти или 15-ти.
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Dikki Shelton
Лучше бы победила Андреева 😔
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