Соболенко о победе над Осорио: «Говорила себе, что нужно заставлять ее двигаться, потому что весь день она так бегать не сможет»

прокомментировала победу над в третьем круге в Мадриде – 6:4, 7:5. Она только со второй попытки подала на матч.

«Я этого ожидала – особенно против такой соперницы. Она умеет принимать, проводить длинный размены, умеет отыгрываться.

Я просто говорила себе, что нужно и дальше атаковать, заставлять ее двигаться, потому что весь день она так бегать не сможет. Если я хорошо выполню подготовительный удар, то смогу завершить розыгрыш.

И велела себе не паниковать».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе