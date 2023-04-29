Соболенко о победе над Осорио: «Говорила себе, что нужно заставлять ее двигаться, потому что весь день она так бегать не сможет»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Камила Осорио Теннис

Арина Соболенко прокомментировала победу над Камилой Осорио в третьем круге в Мадриде – 6:4, 7:5. Она только со второй попытки подала на матч.

«Я этого ожидала – особенно против такой соперницы. Она умеет принимать, проводить длинный размены, умеет отыгрываться.

Я просто говорила себе, что нужно и дальше атаковать, заставлять ее двигаться, потому что весь день она так бегать не сможет. Если я хорошо выполню подготовительный удар, то смогу завершить розыгрыш.

И велела себе не паниковать».

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1 комментарий

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Георгий Рыженков
Мирра ждет тебя..
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