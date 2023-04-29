Соболенко о победе над Осорио: «Говорила себе, что нужно заставлять ее двигаться, потому что весь день она так бегать не сможет»
Арина Соболенко прокомментировала победу над Камилой Осорио в третьем круге в Мадриде – 6:4, 7:5. Она только со второй попытки подала на матч.
«Я этого ожидала – особенно против такой соперницы. Она умеет принимать, проводить длинный размены, умеет отыгрываться.
Я просто говорила себе, что нужно и дальше атаковать, заставлять ее двигаться, потому что весь день она так бегать не сможет. Если я хорошо выполню подготовительный удар, то смогу завершить розыгрыш.
И велела себе не паниковать».
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