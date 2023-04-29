Мирра Андреева о матче с Соболенко: «Давление будет на ней, потому что ей играть с 16-летней девочкой»

16-летняя прокомментировала то, что сыграет с в 1/8 финала в Мадриде.

«Мне нечего терять. Просто нужно выходить и сыграть максимально хорошо. На меня вообще ничего не давит.

Давление будет на ней, потому что ей играть с 16-летней девочкой. Скорее всего, мы будем играть на большом стадионе, и это меня радует».

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