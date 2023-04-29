Мирра Андреева о матче с Соболенко: «Давление будет на ней, потому что ей играть с 16-летней девочкой»
16-летняя Мирра Андреева прокомментировала то, что сыграет с Ариной Соболенко в 1/8 финала в Мадриде.
«Мне нечего терять. Просто нужно выходить и сыграть максимально хорошо. На меня вообще ничего не давит.
Давление будет на ней, потому что ей играть с 16-летней девочкой. Скорее всего, мы будем играть на большом стадионе, и это меня радует».
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