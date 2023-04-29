Мирра Андреева о матче с Соболенко: «Давление будет на ней, потому что ей играть с 16-летней девочкой»

Теги Арина Соболенко Мирра Андреева Теннис

16-летняя Мирра Андреева прокомментировала то, что сыграет с Ариной Соболенко в 1/8 финала в Мадриде.

«Мне нечего терять. Просто нужно выходить и сыграть максимально хорошо. На меня вообще ничего не давит.

Давление будет на ней, потому что ей играть с 16-летней девочкой. Скорее всего, мы будем играть на большом стадионе, и это меня радует».

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6 комментариев

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ногабога
Ещё и умничка😎
+12
0
+12
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fusionax
Только хотел написать об этом - а она сама говорит )) Браво Мирра, это очень хорошо 👍
+5
0
+5
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Anush15
На зло хейтерам желаю победы . Давай Мирра вперед
+2
0
+2
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Erika_i
ее текст состоит из пяти предложений. В каждом положительный заряд на будущий матч. Более того, предупреждение Арине - давление будет, с ребенком играть придется, так что перед матчем поволнуйся. И в заключение аккорд для себя родной - и вообще "это меня радует"
Не простой ребенок, да?
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АннаФ
Классная девочка.
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