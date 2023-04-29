Лайович третий раз подряд обыграл соперника из топ-10

Теги ATP Mutua Madrid Open Душан Лайович Феликс Оже-Альяссим Теннис

Душан Лайович во втором круге «Мастерса» в Мадриде обыграл девятую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима – 6:2, 3:6, 7:6(5).

Для Лайовича это третья победа над игроками топ-10 подряд – на прошлой неделе в Баня-Луке он прошел двоих на пути к первому титулу с 2019 года.

Всего у них теперь девять побед над десяткой при 25 поражениях.

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1 комментарий

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Alexandr Sokolov
на тае при 6-2 как-то страшно стало)
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