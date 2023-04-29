Зверев, отыграв сет и брейк в Мадриде: «Для меня это очень важно – особенно с учетом моих проблем в трехсетовых матчах в этом году»

прокомментировал победу над во втором круге в Мадриде – 6:7(6), 7:5, 6:0.

«Для меня это очень важно – особенно с учетом моих проблем в трехсетовых матчах в этом году. Тут результат определили одно-два очка, и я очень доволен тем, как все прошло.

Мне не терпится вернуться, проводить такие матчи, играть на больших стадионах. Особенно здесь – я уже говорил, что это мое самое любимое место в миру. Посмотрим, как все пойдет дальше».

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