Бадоса о матче с Гауфф в Мадриде: «На любом другом турнире играть намного легче, чем здесь»

Паула Бадоса поделилась ожиданиями от матча против Коко Гауфф..

Также испанка рассказала о том, как относится к домашним турнирам.

– На любом другом турнире играть намного легче, чем здесь, но я стараюсь быть к этому готовой.

Возможно, в последние годы я не показывала здесь максимум, но в один год очень хорошо здесь играла. Мне удалось приспособиться, адаптировать свою игру. Надеюсь, в этом году будет то же самое. Но, да, играть в Мадриде всегда непросто.

Я несколько раз играла против Коко (испанка ведет 2:1 в личных встречах – Sports.ru). Она мощно подает, агрессивно играет, у нее очень хороший бэкхенд, один из лучших в мире. Она хорошо готова физически, но я думаю, что матч будет сильно зависеть от тактики. Она хорошо играет на грунте, в прошлом году вышла в финал «Ролан Гаррос».

Но мне нравятся такие матчи. Я знаю, что это вызов, и мне очень хочется сыграть против нее при домашних зрителях.

– Какой может быть тактика?

– Я не буду говорить, потому что, возможно, она это увидит, а в этом нет смысла (улыбается).

Я постараюсь быть агрессивной, играть в свою игру, а остальное оставлю в секрете и расскажу вам в субботу после матча.

– Вы будете в роли андердога, потому что стоите ниже в рейтинге. Как вы думаете, это немного облегчит вам задачу?

– Возможно, не знаю. Зависит от ситуации. На мой взгляд, такие матчи всегда зависят от состояния игрока в данный момент, потому что это в любом случае матч очень высокого уровня. Надеюсь, она будет подавать не так хорошо, а я – наоборот. Это все небольшие детали.

Да, посмотрим, как пойдет. Посмотрим, как я справлюсь, играя дома, и смогу ли контролировать нервы. Следующий матч – это вызов.

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