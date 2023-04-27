Маррей потерпел четвертое поражение подряд

Теги Энди Маррей ATP Mutua Madrid Open Андреа Вавассори Теннис

Энди Маррей уступил Андреа Вавассори в первом круге «Мастерса» в Мадриде – 2:6, 6:7(7).

Итальянец на этой неделе занимает 164-ю строчку рейтинга, и Маррей не проигрывал соперникам, которые стоят так низко, с ноября прошлого года. Тогда в Париже он уступил 188-й ракетке мира Жилю Симону.

Британец потерпел четвертое поражение подряд. Последнюю победу он одержал в начале марта в Индиан-Уэллс. Его баланс в этом году – 8:7.

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6 комментариев

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maalry
Сэр по полтора сета прибивается к корту, потом выдает нечто похожее на правду, а потом снова жуть. просто рукалицо🙈
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maalry
Ответ Sincere
Маррей проиграл теннисисту, которого знали буквально двое - сам Маррей и я... надо пропускать короче весь грунт, не может он на нем быстро адаптироваться.
да тут 2 турнира осталось. а в случае сэра это 2 матча(
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Sincere
Маррей проиграл теннисисту, которого знали буквально двое - сам Маррей и я...
надо пропускать короче весь грунт, не может он на нем быстро адаптироваться.
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Павел павел
уваюаю его
но может пора заканчивать?? Против природы и травм не попрешь.зачем как говорят японцы- терять лицо
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Dikki Shelton
Очень жаль.😔
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ProLL
Ответ Sincere
Маррей проиграл теннисисту, которого знали буквально двое - сам Маррей и я... надо пропускать короче весь грунт, не может он на нем быстро адаптироваться.
Дело то не только в грунте, в Майами против Лайовича был такой же кошмарный матч, уже начиная с того матча Энди двигается ужасно.
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