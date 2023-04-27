Маррей потерпел четвертое поражение подряд

Энди Маррей уступил Андреа Вавассори в первом круге «Мастерса» в Мадриде – 2:6, 6:7(7).

Итальянец на этой неделе занимает 164-ю строчку рейтинга, и Маррей не проигрывал соперникам, которые стоят так низко, с ноября прошлого года. Тогда в Париже он уступил 188-й ракетке мира Жилю Симону.

Британец потерпел четвертое поражение подряд. Последнюю победу он одержал в начале марта в Индиан-Уэллс. Его баланс в этом году – 8:7.

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