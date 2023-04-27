Бывшую 93-ю ракетку мира дисквалифицировали на 14 месяцев за употребление допинга

Теги допинг ATP Андрей Мартин Теннис

Андрей Мартин дисквалифицирован на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В июне прошлого года словак сдал положительный анализ на «Челленджере» в Братиславе. В его пробе было обнаружено запрещенное вещество, относящееся к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM). Препарат используется в том числе при потере мышечной массы, остеопорозе, раке.

Во время слушания Мартин заявил, что с 3 по 6 июня участвовал в турнире по флорболу и что запрещенное вещество попало в его организм по ошибке – он случайно выпил из бутылки с водой товарища по команде. Тот самый товарищ по команде выступил свидетелем на слушаниях и подтвердил слова Мартина.

Комиссия ITIA приняла его объяснения и смягчила наказание. Поэтому 33-летний словак получил не четыре года, а 14 месяцев, отсчет которых пойдет с 5 апреля 2023-го. Таким образом, Мартин сможет вернуться в тур 5 июня 2024 года.

Мартин – бывшая 93-я ракетка мира и чемпион 12 «Челленджеров», он не выигрывал титулы на этом уровне с 2019 года.

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7 комментариев

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Араик Оганесян
1. поцеловать проститутку в клубе - нет
2. отс..ать парню - нет
3. выпить таблетку бабушки - нет
4. выпить из бутылки друга - да!!!
+4
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+4
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Евгений Фабиянчук
теннисисты из подвала рейтинга вынуждены подрабатывать флорболистами для выживания!!! куда смотрит ITF???))
+1
0
+1
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Йенс Мустерманн
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dakota01
круче только был бы, бывшего болбоя
0
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S.Graf
Рафазаяя следующий? Ждём
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Великий Алонсо
Ответ Араик Оганесян
1. поцеловать проститутку в клубе - нет 2. отс..ать парню - нет 3. выпить таблетку бабушки - нет 4. выпить из бутылки друга - да!!!
Было бы очень странно, если бы Мартин был наказан из-за названного тобою 2 пункта
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