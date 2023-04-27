Бывшую 93-ю ракетку мира дисквалифицировали на 14 месяцев за употребление допинга

Андрей Мартин дисквалифицирован на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В июне прошлого года словак сдал положительный анализ на «Челленджере» в Братиславе. В его пробе было обнаружено запрещенное вещество, относящееся к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM). Препарат используется в том числе при потере мышечной массы, остеопорозе, раке.

Во время слушания Мартин заявил, что с 3 по 6 июня участвовал в турнире по флорболу и что запрещенное вещество попало в его организм по ошибке – он случайно выпил из бутылки с водой товарища по команде. Тот самый товарищ по команде выступил свидетелем на слушаниях и подтвердил слова Мартина.

Комиссия ITIA приняла его объяснения и смягчила наказание. Поэтому 33-летний словак получил не четыре года, а 14 месяцев, отсчет которых пойдет с 5 апреля 2023-го. Таким образом, Мартин сможет вернуться в тур 5 июня 2024 года.

Мартин – бывшая 93-я ракетка мира и чемпион 12 «Челленджеров», он не выигрывал титулы на этом уровне с 2019 года.

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