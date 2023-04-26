Швентек о равных призовых: «Женский теннис приносит те же эмоции – иногда даже более сильные, потому что мы женщины, мы немного эмоциональнее»

Ига Швентек прокомментировала разницу призовых в женском и мужском теннисе.

– Вы выиграли титул в Штутгарте и получили за это 100 тысяч. Карлос Алькарас выиграл Барселону – и почти 500 тысяч. Что вы об этом думаете? Что теннису нужно делать?

– По-моему, мое мнение очевидно, потому что в теннисе мы много говорим о равенстве.

У нас ситуация лучше, чем в большинстве других видов спорта. Но все равно еще предстоит много работы в плане равных призовых на турнирах ATP и WTA одного уровня. На «Больших шлемах» они уже равные. Это приятно, но было бы здорово, если бы WTA сосредоточилась на этой проблеме.

Я не особо хочу вдаваться, потому что это вопросы бизнеса и иногда политики. Я не думаю, что у нас есть особое влияние. Могу сказать только, что было бы здорово, если бы призовые были равными – особенно потому, что мы делаем одинаковую работу.

Я понимаю, что кто-то скажет, что мужской теннис интереснее смотреть, и парни показывают большее, потому что они физически и биологически сильнее. Но пару лет назад многие говорили, что в WTA нет стабильности, и проблема в этом. А сейчас мы, возможно, даже стабильнее парней.

Женский теннис приносит те же эмоции – иногда даже более сильные, потому что мы женщины, мы немного эмоциональнее (улыбается).

Но да, было бы здорово, чтобы WTA сделала призовые равными.

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