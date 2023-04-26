Федерер в этом году посетит «Уимблдон»: «Мы по-уимблдонски отметим его достижения»

Теги Роджер Федерер Уимблдон ATP Теннис

Восьмикратный чемпион «Уимблдона» Роджер Федерер в этом году посетит турнир. В сентябре он завершил карьеру.

«Он великий чемпион, у нас очень близкие отношения. И я с радостью сообщаю, что Роджер в этом году совершит визит. Мы всегда ему рады.

И, да, мы по-уимблдонски отметим его достижения. Больше информации появится позже», – сказал председатель Всеанглийского теннисного клуба Иэн Хьюитт.

Федерер – икона не только в спорте, а вообще культурный феномен. Воплощением класса его сделала человечность

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3 комментария

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Евгений Фабиянчук
воочию увидит, как Ноле сравняется с ним по количеству побед на Уиме)
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Йенс Мустерманн
Официальный постер WIM этого года.
На нём изображена молодая и перспективная теннисистка, некая С. Уильямс ))
https://www.wimbledon.com/en_GB/news/photos/alwaysneverbefore.html
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sashati
А он подписал прокламацию?)
А то швейцарские банки хранят деньги нацистов и значит он в деле..
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