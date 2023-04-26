Циципас о величайшем в истории: «Воплощение всего, что я считаю величием, – Роджер Федерер»
Стефанос Циципас рассказал, кого считает величайшим игроком в истории.
«Для меня тут важнее всего не количество «Больших шлемов» или выигранных матчей. Величайшим я считаю игрока, который привлек больше всего людей на корт, вдохновил людей на то, чтобы прожить жизнь с пользой, подарил наибольшую радость.
И воплощение этого – Роджер Федерер. Я бы назвал его. А после него – Рафу Надаля».
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