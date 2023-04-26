Циципас о величайшем в истории: «Воплощение всего, что я считаю величием, – Роджер Федерер»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, кого считает величайшим игроком в истории.

«Для меня тут важнее всего не количество «Больших шлемов» или выигранных матчей. Величайшим я считаю игрока, который привлек больше всего людей на корт, вдохновил людей на то, чтобы прожить жизнь с пользой, подарил наибольшую радость.

И воплощение этого – Роджер Федерер. Я бы назвал его. А после него – Рафу Надаля».

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6 комментариев

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Верховенский1990
Для меня величайший - это Новак Джокович!
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Лёля Иванова
Не может простить и забыть Новаку поражение в финале РГ)) Новак величайший и это говорит нам теннисная статистика. Все отальное лирика и субъективное мнение, но Ципа имеет на это право.
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bobodo12
Конечно, Роджер и Рафа!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Теннисный абсолют
Это твое мнение Стефанос
Но как-то не очень по отношению к православному брату Новаку Джоковичу такое говорить
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