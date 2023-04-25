Кафельников о том, что Дьяченко сняли с рейса из-за российского паспорта: «Если кто-то может написать протест, то это МИД России»

Теги WTA Евгений Кафельников Виталия Дьяченко Теннис

Евгений Кафельников высказался о том, что Виталию Дьяченко сняли с рейса из-за гражданства.

24 апреля польская авиакомпания Lott Airlines отказала россиянке в вылете на турнир в Ниццу. Из-за инцидента ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов.

«Правила устанавливаются авиакомпанией. ФТР никак не может повлиять на польских политиков. Если кто-то может написать протест, то это МИД России. У ФТР нет никаких ресурсов», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

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7 комментариев

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Rus1an
Опять Lott airlines... Есть а/к LOT. "Lott airlines" -- это что-то придуманное Дьяченко.
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Bashibuzuck
Так то тут попахивает ущемлением основных прав человека🤔
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Mohnatiy
Ответ Rus1an
Опять Lott airlines... Есть а/к LOT. "Lott airlines" -- это что-то придуманное Дьяченко.
А если перевести "Авиакомпания" на английский язык - что получится? Lot airlines - у них на сайте так и написано, можешь проверить. Так что вопрос только к lott вместо lot.
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Геннадий Тимченко
Ответ Mohnatiy
Дискриминация по национальному признаку? Неее, вы не понимаете, это другое...
ну а чего с Лавровым не полетела - её бы в самолёт точно пустили🤷
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