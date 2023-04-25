Кафельников о том, что Дьяченко сняли с рейса из-за российского паспорта: «Если кто-то может написать протест, то это МИД России»

Евгений Кафельников высказался о том, что Виталию Дьяченко сняли с рейса из-за гражданства.

24 апреля польская авиакомпания Lott Airlines отказала россиянке в вылете на турнир в Ниццу. Из-за инцидента ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов.

«Правила устанавливаются авиакомпанией. ФТР никак не может повлиять на польских политиков. Если кто-то может написать протест, то это МИД России. У ФТР нет никаких ресурсов», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

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