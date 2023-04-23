Швентек о финале против Соболенко: «В плане тактики мы еще все обсудим с командой. Я пока не готова»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала финал турнира в Штутгарте против Арины Соболенко.

«Я ничего не жду. Посмотрим. Но Арина – отличная теннисистка, она в прекрасной форме. Нужно быть готовой показать лучший теннис.

Мы обе любим грунт, но этот корт чуть быстрее других грунтовых. Нужно быть готовой к скорости на приеме.

В плане тактики мы еще все обсудим с командой. Я пока не готова».

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9 комментариев

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murzzzzzilka
Ответ Бекзат Саматович
Ига спасай женский теннис от шкафов. Ты обязана выиграть! Удачи тебе.
Арина, спасай женский теннис от русофобии! Ты обязана выиграть!
+7
-2
+5
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LEX757
Ответ Бекзат Саматович
Ига спасай женский теннис от шкафов. Ты обязана выиграть! Удачи тебе.
Лучше мир спасти от идиотов.
+9
-5
+4
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Бекзат Саматович
Ига спасай женский теннис от шкафов. Ты обязана выиграть! Удачи тебе.
+11
-9
+2
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murzzzzzilka
Вперед, Арина!
+10
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Вульф Броун
Но то, что она опять будет светить флагом пограничного государства, в нарушение регламента и спортивной этики, это уже с командой не обсуждается. Это решено)) Мы хотим видеть СПОРТСМЕНОВ на корте.
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