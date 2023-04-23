Швентек о финале против Соболенко: «В плане тактики мы еще все обсудим с командой. Я пока не готова»

прокомментировала финал турнира в Штутгарте против .

«Я ничего не жду. Посмотрим. Но Арина – отличная теннисистка, она в прекрасной форме. Нужно быть готовой показать лучший теннис.

Мы обе любим грунт, но этот корт чуть быстрее других грунтовых. Нужно быть готовой к скорости на приеме.

В плане тактики мы еще все обсудим с командой. Я пока не готова».

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