Соболенко о финале в Штутгарте: «Очень хочу выиграть «Порше»
Арина Соболенко прокомментировала то, что может выиграть «Порше» на турнире в Штутгарте. В финале она поборется с Игой Швентек.
«У меня есть пара машин, BMW, моя мама их водит. Но я очень хочу выиграть «Порше». Для меня это серьезная мотивация (смеется)».
Теннисистки обожают «Порше» – и турнир в Штутгарте, где их дарят. У Шараповой их 3, а парницы получали велосипед за 5 тысяч евро
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а на скольких языках говоришь ты?
У Марии Шараповой их было за карьеру 3.
А у Арины есть машина покруче порше.