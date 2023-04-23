Соболенко о финале в Штутгарте: «Очень хочу выиграть «Порше»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что может выиграть «Порше» на турнире в Штутгарте. В финале она поборется с Игой Швентек.

«У меня есть пара машин, BMW, моя мама их водит. Но я очень хочу выиграть «Порше». Для меня это серьезная мотивация (смеется)».

Теннисистки обожают «Порше» – и турнир в Штутгарте, где их дарят. У Шараповой их 3, а парницы получали велосипед за 5 тысяч евро

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14 комментариев

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TennisForever
Титула и Порше тебе,Арина!
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Maratik1982
и я тоже, но ездею на Ниссане((
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sergey para
Ответ Maratik1982
и я тоже, но ездею на Ниссане((
Дружище,могу предложить поход на матч ФК Химки,не порш но тоже автомобиль.
+6
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LetTong
Ответ Maratik1982
и я тоже, но ездею на Ниссане((
Я вообще пешком, мне Порше нужнее)
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Россия будет свободной
Ответ Лёля Иванова
Могли бы ездить на Ладе-калина с учётом знаний русского языка)
по-моему, очевидно, что русский - не его родной язык.
а на скольких языках говоришь ты?
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Cube Litening C:68X
Ещё не выигрывала, третий финал же ?
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Лёля Иванова
Ответ Россия будет свободной
по-моему, очевидно, что русский - не его родной язык. а на скольких языках говоришь ты?
Оправдываете безграмотность??)) На 2х свободно (русский и английский) французский разговорный, думаю похуже чем у Даниила так как практики нет и акцент русский comme gentil francais parle))
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mrs Bennet
Арина, постарайся, ты можешь.
У Марии Шараповой их было за карьеру 3.
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ДоминаторТенниса
Саснович мечтала о Бентли.
+1
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VOLTER
Саша подарила отцу бентли в 2019 году.
А у Арины есть машина покруче порше.
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mrs Bennet
Ответ Лёля Иванова
Могли бы ездить на Ладе-калина с учётом знаний русского языка)
Ну да, есть ошибочка, нужно же писать: ездию))))
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