Алькарас вышел в финал на четырех из пяти турниров в 2023-м
Карлос Алькарас разгромил Дэна Эванса в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне – 6:2, 6:2.
Испанец вышел в финал в Барселоне второй сезон подряд. В прошлогоднем финале он обыграл Пабло Каррено-Бусту.
Алькарас дошел до финала на четырех из пяти турниров в сезоне-2023:
- Буэнос-Айрес – титул;
- Рио – финал;
- Индиан-Уэллс – титул;
- Майами – полуфинал;
- Барселона – финал или титул.
Теперь он сыграет с двукратным финалистом Стефаносом Циципасом.
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