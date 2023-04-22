Алькарас вышел в финал на четырех из пяти турниров в 2023-м

Теги ATP Дэн Эванс Barcelona Open BancSabadell Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас разгромил Дэна Эванса в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне – 6:2, 6:2.

Испанец вышел в финал в Барселоне второй сезон подряд. В прошлогоднем финале он обыграл Пабло Каррено-Бусту.

Алькарас дошел до финала на четырех из пяти турниров в сезоне-2023:

  • Буэнос-Айрес – титул;
  • Рио – финал;
  • Индиан-Уэллс – титул;
  • Майами – полуфинал;
  • Барселона – финал или титул.

Теперь он сыграет с двукратным финалистом Стефаносом Циципасом.

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9 комментариев

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Эльвин Гульмалиев
надеюсь порвёт кучерявого! бамос
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ChefJhonnyMorgan
Удивлюсь, если завтра Алькарас, Рублев и Руне титуты не возьмут
+6
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Даниил Александров
С одной стороны, кажется что циципас наконец улучшил свою игру, а с другой, Карлитос играет сейчас очень небрежно и делает много ошибок. Думаю, не все так однозначно и алькарас может проиграть
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Tarkovski
Пока только у Синнера есть ключики к игре Карлоса - без итальянца по сетке он способен косить всё подряд на грунте. Ну ещё Зверев в своей топовой форме что-то может противопоставить. Надо ещё Руне проверить. Бигов выносим за скобки, они уже вот-вот сойдут
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Андрей Судалин
Ответ Tarkovski
Пока только у Синнера есть ключики к игре Карлоса - без итальянца по сетке он способен косить всё подряд на грунте. Ну ещё Зверев в своей топовой форме что-то может противопоставить. Надо ещё Руне проверить. Бигов выносим за скобки, они уже вот-вот сойдут
На грунте как раз верится с трудом что будет косить всё подряд. Уже в этом году проиграл сет Фоньини, чуть не проиграл матч Жарри, проиграл финал Норри, а в ИУ и Майами за два турнира (до матча с Синнером) не отдал ни сета. Да и в прошлом году если покопаться то можно найти поражение от негрунтового Корды в МК, два матчбола у Де Минора в Барсе, матчбол у Рамоса на РГ.
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Eurasian /Евроазиатка
Интересный финал завтра будет:)
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Korendos
Порадовал меня этот парень. Надеюсь, продолжит в том же духе.
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Dikki Shelton
Впечатляет.
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sedric
Ответ Андрей Судалин
На грунте как раз верится с трудом что будет косить всё подряд. Уже в этом году проиграл сет Фоньини, чуть не проиграл матч Жарри, проиграл финал Норри, а в ИУ и Майами за два турнира (до матча с Синнером) не отдал ни сета. Да и в прошлом году если покопаться то можно найти поражение от негрунтового Корды в МК, два матчбола у Де Минора в Барсе, матчбол у Рамоса на РГ.
Хард он определенно любит больше, это бесспорно. Все что ты перечислил в этом году, это Рио, где он после победного Б-А сбавил обороты, но финал должен был забирать, если бы не травма. В прошлом году у него были проблемы с чувством грунта, так как играл очень плоско, но в этом году он стал чаще использовать топ-спин, именно с прицелом к грунту. Посмотрим, есть ощущение, что сейчас его именно к РГ плавно подводят. Посмотрим, обыграть его конечно можно будет, но для этого нужно играть очень сконцентрированно весь матч, как Зверев на РГ.
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