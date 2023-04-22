Алькарас вышел в финал на четырех из пяти турниров в 2023-м

Карлос Алькарас разгромил Дэна Эванса в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне – 6:2, 6:2.

Испанец вышел в финал в Барселоне второй сезон подряд. В прошлогоднем финале он обыграл Пабло Каррено-Бусту.

Алькарас дошел до финала на четырех из пяти турниров в сезоне-2023:

Буэнос-Айрес – титул;

Рио – финал;

Индиан-Уэллс – титул;

Майами – полуфинал;

Барселона – финал или титул.

Теперь он сыграет с двукратным финалистом Стефаносом Циципасом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе