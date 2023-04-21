Баня-Лука (ATP). Джокович играет с Лайовичем, Рублев, Молчан вышли в 1/2 финала

Теги результаты ATP Srpska Open Теннис

Андрей Рублев прошел Дамира Джумхура в 1/4 финала в Баня-Луке.

Сетка здесь.

Srpska Open

Баня-Лука, Босния и Герцеговина

18 – 23 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия) Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
7:5|6:3
Дата проведения
21 апреля, 14.55
Онлайн матча

 

Алекс Молчан (Словакия) Ласло Дьере (Сербия)
6:2|4:6|7:5
Дата проведения
21 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Душан Лайович (Сербия)
4:6|6:6
Дата проведения
21 апреля, 17.10
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Иржи Лехечка (Чехия)
Дата проведения
21 апреля, 19.30
Онлайн матча

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trumpet
Новая Андрюшкина любовь - укороченные! Цыпа с тезисом об ограниченном инструментарии нервно курит)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Furry
Норм Рубль, уверенный и спокойный стал, прям изменился ,-))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Ответ Lana5
Не помню чтобы хоть один серб обыгрывал Джокушку, так что... :)
Янко Типсаревич обыгрывал 2 раза - на итоговом и в Мадриде. Плюс у Виктора Троицки 1 победа над молодым Новаком.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leon74
Успеха Андрею.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tarkovski
Ответ Furry
Норм Рубль, уверенный и спокойный стал, прям изменился ,-))
Мастерс выиграл, гештальт закрыт, расслабился)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arseny572
Такое чувство, что Новак вообще забыл как нужно играть на грунте. Совсем удручающе выглядит. Нужно побороться в самом деле.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol1986
У Новака что ни турнир на Балканах, то всё мучения со всеми.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N.S.A.8.5
Это рекорд по длительности гейма?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Андрея с победой ! Молодчина ! Теперь можно и в баньку парную.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вегетарианец_
В первом сете у Новака всего 1 реализованный брейк-пойнт из 11. На его фоне, Душан просто гроссмейстер реализации бп - 2 из 2.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Ответ Rus1an
Если еще Лайович сейчас вынесет Джоковича, то Рублеву вообще путь к титулу открыт.
Ну Рублев тут и так фаворит,
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VaD
Джоковичу скучно без РАФЫ.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Молодец, Андрей! Было очень непросто.. по интервью видно: отдал все силы.

Играл против супермотивированного местного игрока, да еще и очень медленный грунт - длинных, изматывающих ралли избежать было практически невозможно.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
финал Ноле с Рублевым вырисовывается. очень интересно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leon74
С победой Андрей.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rus1an
Андрюха Джумхура измором взял: тот накануне 2.5 часа играл. Следующий соперник Рублева сегодня тоже 2.5 часа с Дьере бодался. Завтра будет опять измором брать, наверное.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
knzhnmdscj
Ответ Хозяин патриотов
Наконец-то серб понял, что его истинный уровень это турнир в Бане. Надеюсь, ответственные за этот раздел также поймут, что место болельщиков Джоковича - в бане. Вообще, чисто мое имхо, при регистрации на этом сайте необходимо задавать один простой вопрос: "Болеете ли вы за главное мировое зло под названием Новак Джокович?". Если ответ утвердительный, то тут же бан по IP-адресу.
Кто большое зло для тебя: поклонник Новака или поклонник Дани Медведева?)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arseny572
Ответ Nikolay Stavrogin
Да, будем откровенны, смотреть, как набирается форма в натураху - тяжело. Сочувствую всем нам. Ну, таков путь. Это не возвращения после "травм" победными стриками и баранками соперникам
Это да, но форму в любом случае не наберёшь, вылетая в 1-2 кругах от слабых соперников. Лениться форсировать, пассивно все время играет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Bonart
Однако неслабо у Рублева менталка раскачалась
Ну 2:5 так 2:5, для сета все равно надо минимум 6
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Ответ Lana5
Не помню чтобы хоть один серб обыгрывал Джокушку, так что... :)
Типсаревич на итоговом, а больше не помню)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grand_maman
Андрюшу со след.кругом !
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Ответ knzhnmdscj
Кто большое зло для тебя: поклонник Новака или поклонник Дани Медведева?)))
Это, кстати, часто одни и те же люди)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
canuck andreyka
Ответ billy_pilgrim
Молодец, Андрей! Было очень непросто.. по интервью видно: отдал все силы. Играл против супермотивированного местного игрока, да еще и очень медленный грунт - длинных, изматывающих ралли избежать было практически невозможно.
Он не местный, а из Сараево.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grand_maman
Уффф ...думала, что это будет до бесконечности.
1-1
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тотал Больше от Киркорова
Дьере красава
вытащил в третий игру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий