Баня-Лука (ATP). Джокович играет с Лайовичем, Рублев, Молчан вышли в 1/2 финала
Андрей Рублев прошел Дамира Джумхура в 1/4 финала в Баня-Луке.
Сетка здесь.
Srpska Open
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
18 – 23 апреля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 21 апреля, 14.55
- Дата проведения
- 21 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 21 апреля, 17.10
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.30
Играл против супермотивированного местного игрока, да еще и очень медленный грунт - длинных, изматывающих ралли избежать было практически невозможно.
Ну 2:5 так 2:5, для сета все равно надо минимум 6
1-1
вытащил в третий игру