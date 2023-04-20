Рублев после первого матча в Баня-Луке: «Не ожидал, что меня так тепло примут»

Теги ATP Дамир Джумхур Андрей Рублев Srpska Open Теннис

Андрей Рублев прокомментировал старт на турнире в Баня-Луке.

Во втором круге чемпион «Мастерса» в Монте-Карло победил Хуана Пабло Варильяса со счетом 6:2, 6:2.

«Чувствую себя отлично. Для первого матча сыграл на отличном уровне. Был агрессивен, весь матч вел. Очень доволен выступлением».

В четвертьфинале Рублев сыграет с Дамиром Джумхуром.

«Мы очень хорошо друг друга знаем. Мы дружим и очень много раз встречались в туре. Были очень драматичные матчи. Посмотрим, что произойдет. Надеюсь, будет весело».

Также Рублев прокомментировал то, что трибуны были полностью заполнены.

«Не ожидал, что меня так тепло примут. Спасибо вам огромное. Hvala», – сказал Рублев в интервью на корте.

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4 комментария

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Andreir888
Андрей молодчина! Ну а зрители...Сербы...наши!✊
+13
-1
+12
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Mihail Faigenblat
так мы тоже приехали поддержать! не только сербы там:)
+9
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Араик Оганесян
это же Баня, тут тепло всегда
+8
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+8
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Радость Ди Мария
/ Не ожидал, что меня так тепло примут. /

Хотя бы почитал, что за город такой Баня-Лука. Это де-факто столица Республики Сербской в Боснии. Отношение сербов к русским известное... Читать - это не про Андрея=).
+3
0
+3
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