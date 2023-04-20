Рублев после первого матча в Баня-Луке: «Не ожидал, что меня так тепло примут»
Андрей Рублев прокомментировал старт на турнире в Баня-Луке.
Во втором круге чемпион «Мастерса» в Монте-Карло победил Хуана Пабло Варильяса со счетом 6:2, 6:2.
«Чувствую себя отлично. Для первого матча сыграл на отличном уровне. Был агрессивен, весь матч вел. Очень доволен выступлением».
В четвертьфинале Рублев сыграет с Дамиром Джумхуром.
«Мы очень хорошо друг друга знаем. Мы дружим и очень много раз встречались в туре. Были очень драматичные матчи. Посмотрим, что произойдет. Надеюсь, будет весело».
Также Рублев прокомментировал то, что трибуны были полностью заполнены.
«Не ожидал, что меня так тепло примут. Спасибо вам огромное. Hvala», – сказал Рублев в интервью на корте.
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