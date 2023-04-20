Болтер написала: «Остапенко снова выиграет «Ролан Гаррос» 👀. Я вам сразу говорю». И поменяла мнение, когда та проиграла
Кэти Болтер дала прогноз на «Ролан Гаррос». По ходу матча между Аленой Остапенко и Онс Жабер на турнире в Штутгарте, когда латвийка вела сет и брейк, британка написала.
«Остапенко снова выиграет «Ролан Гаррос» 👀. Я вам сразу говорю».
Когда Жабер отыгралась и победила в матче, Болтер поменяла мнение: «Жабер выиграет «Ролан Гаррос» 👀. Я вам сразу говорю».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
3 комментария