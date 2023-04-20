Болтер написала: «Остапенко снова выиграет «Ролан Гаррос» 👀. Я вам сразу говорю». И поменяла мнение, когда та проиграла

Теги Ролан Гаррос WTA Онс Жабер Алена Остапенко Кэти Болтер Теннис

Кэти Болтер дала прогноз на «Ролан Гаррос». По ходу матча между Аленой Остапенко и Онс Жабер на турнире в Штутгарте, когда латвийка вела сет и брейк, британка написала.

«Остапенко снова выиграет «Ролан Гаррос» 👀. Я вам сразу говорю».

Когда Жабер отыгралась и победила в матче, Болтер поменяла мнение: «Жабер выиграет «Ролан Гаррос» 👀. Я вам сразу говорю».

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3 комментария

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Antonbezb
В лучших традициях Sports переобувается
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goodloser
Так, как Остапенко играла первый сет против Жабёр, она с победного РГ 2017 не играла. Но хватило такой игры ей только на один сет.
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Jefri AG
Ответ goodloser
Так, как Остапенко играла первый сет против Жабёр, она с победного РГ 2017 не играла. Но хватило такой игры ей только на один сет.
Во втором всё тоже шло хорошо и весьма уверенно до того момента когда настала пора подавать на матч.
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