Синнер после победы над Шварцманом: «Сейчас брошу все силы на восстановление, чтобы завтра чувствовать себя лучше, чем сегодня»

Янник Синнер прокомментировал победу над Диего Шварцманом во втором круге в Барселоне.

Он обыграл аргентинца 6:2, 6:4 и вышел на Йошихито Нишиоку.

«Думаю, я очень хорошо начал, особенно в геймах на приеме. Я старался играть агрессивно, несмотря на пару невынужденных, но я должен был напоминать себе, что это только первый раунд. Я пытался сохранять спокойствие и боролся изо всех сил в ключевых моментах.

Сейчас брошу все силы на восстановление, чтобы завтра чувствовать себя лучше, чем сегодня. Против Диего всегда сложно играть, так что я очень рад».

Также он прокомментировал то, что провел 16-й матч за полтора месяца.

«Думаю, это хорошая проблема. Я приехал с позитивным настроем. Знал, что первый матч будет тяжелым, поэтому в том числе старался привыкнуть к условиям и корту. Очевидно, здесь потрясающая публика».

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