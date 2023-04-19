Синнер после победы над Шварцманом: «Сейчас брошу все силы на восстановление, чтобы завтра чувствовать себя лучше, чем сегодня»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Диего Шварцман Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал победу над Диего Шварцманом во втором круге в Барселоне.

Он обыграл аргентинца 6:2, 6:4 и вышел на Йошихито Нишиоку.

«Думаю, я очень хорошо начал, особенно в геймах на приеме. Я старался играть агрессивно, несмотря на пару невынужденных, но я должен был напоминать себе, что это только первый раунд. Я пытался сохранять спокойствие и боролся изо всех сил в ключевых моментах.

Сейчас брошу все силы на восстановление, чтобы завтра чувствовать себя лучше, чем сегодня. Против Диего всегда сложно играть, так что я очень рад».

Также он прокомментировал то, что провел 16-й матч за полтора месяца.

«Думаю, это хорошая проблема. Я приехал с позитивным настроем. Знал, что первый матч будет тяжелым, поэтому в том числе старался привыкнуть к условиям и корту. Очевидно, здесь потрясающая публика».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goodloser
Сейчас брошу все силы на восстановление сил. Крутой перевод.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий