Бадоса о том, что стояла №2 в рейтинге: «Не хочу думать о том, что было год назад. Надеюсь, скоро вернусь в топ и смогу извлечь уроки из прошлого»

Паула Бадоса рассказала о настрое на корте и за его пределами.

– Вы говорили, что очень строги к себе. Что вызывает у вас положительные эмоции?

– Не знаю. Я стараюсь настраиваться на позитив. Обычно я стараюсь думать о хорошем и просто продолжаю усердно работать, я хочу как можно успешнее выступать на каждом турнире.

В последних матчах у меня не складываюсь, но я продолжаю работать, работать, работать. У меня нет другого выбора. Так устроен теннис: ты принимаешь трудные моменты, радуешься хорошим, таким, как в моем матче первого круга и продолжаешь работать.

– Может, события вне корта?

– Конечно, я всегда говорю, что когда я счастлива вне корта, то счастлива и на корте, поэтому, конечно, это очень помогает, и именно поэтому я стараюсь быть счастливой вне корта, чтобы лучше играть.

– В прошлом году вы уехали из Штутгарта второй ракеткой мира, а в следующие несколько месяцев все осложнилось. Теперь вы приехали сюда с новой командой и очень успешно стартовали. Можно ли сказать, что вы начинаете новый этап, или вы пока заняли выжидательную позицию?

– Если честно, я не хочу много думать о том, что было год назад. Я знаю, что была второй ракеткой мира, но тогда было трудно справиться с ожиданиями и всем остальным. Я не хочу об этом думать.

Я хочу думать о том, что я на нужном уровне, и просто ежедневно работать, стараться наслаждаться каждым днем, наслаждаться процессом, и я надеюсь, что скоро вернусь в топ. А когда вернусь, надеюсь, я смогу извлечь уроки из прошлого и прошедшего года.

Паула Бадоса: «Мне трудно спокойно относиться к поражениям. Я учусь справляться с разочарованием»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе