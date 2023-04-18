Карлос Алькарас: «Выходя на корт, не думаю о том, что нужно поберечься. Я знаю свое тело и умею хорошо восстанавливаться»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу на старте турнира в Барселоне.

Действующий чемпион обыграл Нуну Боржеша 6:3, 6:1 и теперь поборется с Роберто Баутиста-Агутом.

«Я очень доволен тем, как сыграл. Вернуться после перерыва на грунт и одержать такую уверенную победу довольно сложно.

Выходя на корт, не думаю о том, что нужно поберечься. Это мой стиль, и пусть он, вероятно, энергозатратный, я знаю свое тело и умею хорошо восстанавливаться. Сезон длинный и требования очень высокие, но я не ставлю перед собой никаких ограничений.

Сегодня я провел отличный матч, но всегда есть что улучшить. В следующем я должен выложиться на 100%, сыграть в хорошем темпе и быть верным своей игре. Будет тяжело, и, если я не выложусь по максимуму, победа может дорого мне обойтись.

Будет сложно вернуться на первую строчку рейтинга. Краткосрочная цель – продолжать повышать свой уровень игры. Я не хочу думать о рейтинге или очках, хочу получить удовольствие от предстоящих турниров. Мне нравится в Барселоне, здесь я чувствую себя как дома».

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