Карлос Алькарас: «Выходя на корт, не думаю о том, что нужно поберечься. Я знаю свое тело и умею хорошо восстанавливаться»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Карлос Алькарас Нуну Боржес Теннис

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу на старте турнира в Барселоне.

Действующий чемпион обыграл Нуну Боржеша 6:3, 6:1 и теперь поборется с Роберто Баутиста-Агутом.

«Я очень доволен тем, как сыграл. Вернуться после перерыва на грунт и одержать такую уверенную победу довольно сложно.

Выходя на корт, не думаю о том, что нужно поберечься. Это мой стиль, и пусть он, вероятно, энергозатратный, я знаю свое тело и умею хорошо восстанавливаться. Сезон длинный и требования очень высокие, но я не ставлю перед собой никаких ограничений.

Сегодня я провел отличный матч, но всегда есть что улучшить. В следующем я должен выложиться на 100%, сыграть в хорошем темпе и быть верным своей игре. Будет тяжело, и, если я не выложусь по максимуму, победа может дорого мне обойтись.

Будет сложно вернуться на первую строчку рейтинга. Краткосрочная цель – продолжать повышать свой уровень игры. Я не хочу думать о рейтинге или очках, хочу получить удовольствие от предстоящих турниров. Мне нравится в Барселоне, здесь я чувствую себя как дома».

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10 комментариев

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Никита Волк
Это до первой серьезной травмы, которая с таким стилем игры рано или поздно случится, хотя надеюсь, что я не прав
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Эль Иберико
Береги себя, Карлос!
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jonnysilverhand01
Нормальная такая смена у Надаля подросла
+3
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Dikki Shelton
Удачи и победы👍
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sashati
Выхожу на корт и говорю всем - ПАберегись!
+1
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daiv18
Мячи классно крутит с форхенда, должен быть новым королем грунта, но почему то на харде играет чуточку лучше.
Его речь звучит вдохновляюще, в отличие от вялых постнекстгенов
+1
0
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Максим Иванов
Ответ Никита Волк
Это до первой серьезной травмы, которая с таким стилем игры рано или поздно случится, хотя надеюсь, что я не прав
А что конкретно такого в его стиле ?Как он играет?
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Vic_14
Ответ Максим Иванов
А что конкретно такого в его стиле ?Как он играет?
Он так носится и с такой силой лупит по мячу, пытается достать мяч любой ценой. Посмотрите сколько раз за турнир он падает. Ему 19 и сейчас кажется, что все это ерунда, но он не железный человек и все это может аукнуться.
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