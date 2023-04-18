Штутгарт (WTA). Самсонова встретится с Крейчиковой, Остапенко – с Радукану, Потапова вышла во второй круг, Касаткина, Александрова выбыли

Теги результаты WTA Porsche Tennis Grand Prix Теннис

Дарья Касаткина уступила Пауле Бадосе в первом круге в Штутгарте.

Анастасия Потапова прошла Петру Мартич, Людмила Самсонова сыграет с Барборой Крейчиковой.

Сетка здесь.

Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

17 – 23 апреля 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 евро

Крытые корты, грунт

Первый круг

Донна Векич (Хорватия) Екатерина Александрова (Россия)
7:6|7:6
Дата проведения
17 апреля, 19.15
Онлайн матча

 

Паула Бадоса (Испания) Дарья Касаткина (Россия)
6:1|6:1
Дата проведения
18 апреля, 15.10
Онлайн матча

 

Коко Гауфф (США) Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
19 апреля, 14.30
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия) Анастасия Потапова (Россия)
3:6|6:3|6:6
Дата проведения
18 апреля, 16.15
Онлайн матча

 

Барбора Крейчикова (Чехия) Людмила Самсонова (Россия)
Дата проведения
18 апреля, 21.00
Онлайн матча

 

Циньвэнь Чжэн (Китай) Алисия Паркс (США)
6:4|6:4
Дата проведения
17 апреля, 13.00
Онлайн матча

 

Кристина Букша (Испания) Тамара Корпач (Германия)
3:6|6:4|6:0
Дата проведения
17 апреля, 16.40
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
19 апреля, 13.00
Онлайн матча

 

Татьяна Мария (Германия) Елена Ин-Альбон (Швейцария)
6:2|2:1
Дата проведения
18 апреля, 18.10
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Мартина Тревисан (Италия)
7:5|1:1
Дата проведения
18 апреля, 13.10
Онлайн матча

 

Юле Нимайер (Германия) Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
19 апреля, 18.00
Онлайн матча

 

Алена Остапенко (Латвия) Эмма Радукану (Великобритания)
Дата проведения
18 апреля, 19.30
Онлайн матча

89 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Странноватая сетка, конечно. В одном матче играют два квалифаера, а в другом Касаткина против Бадосы...
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Цензурных слов не хватает, чтобы адекватно охарактеризовать игру Александровой в ключевые моменты сегодня. Профукала все, что можно.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erika_i
Ответ billy_pilgrim
Цензурных слов не хватает, чтобы адекватно охарактеризовать игру Александровой в ключевые моменты сегодня. Профукала все, что можно.
это мы насмотрелись мужских батлов в последние времена, на этом фоне сегодняшние матчи мне тоже не посмотрелись. Чжен и Паркс выглядели вообще бедно. Александрова и Векич намного бодрее. Или я уже привыкаю)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
генгбенг
Векич как всегда яйцевитая.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Ответ billy_pilgrim
Смотрю, Кудерметова уже с Потаповой в паре играет. С Людой не задалось, что ли, или экспериментирует?
Кстати, молодцы, прошли первых сеянных (Остапенко/Киченок).
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Донна, вновь на стиле
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anouck
Ответ billy_pilgrim
Кстати, молодцы, прошли первых сеянных (Остапенко/Киченок).
Нике с Настей поспокойнее, она чувствует, что сопернице приём вышибать не обязательно, и у сетки Настя не бог, но играть умеет. Поначалу Потапова в геймах на приёме прямо тащила, жаль, что свою отдала в первом сете и обратный брейк сделать не смогли.
Опять сегодня Нике мячом досталось. Настя, девушка, эмпатии не лишённая, заволновалась после этого. Но будем считать, что попадание мячом в Нику - хорошая примета. С Самсоновой они титул брали после этого, да и тут завелись. Но хотелось бы в следующий раз без этого. Люде в Австралии вон чуть не рядом с глазом прилетело. Опасная вещь парный теннис. Особенно с теми, кто не сильно заморачиваться над направлением удара.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erika_i
Ответ sedric
Люблю читать, как народ упражняется в "оригинальности" комментов на матчах Касаткиной.
если Потапова проиграет, придется еще разок то же самое почитать. От создателей первой серии
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
costa0545
Ответ billy_pilgrim
Цензурных слов не хватает, чтобы адекватно охарактеризовать игру Александровой в ключевые моменты сегодня. Профукала все, что можно.
Она по-другому не может, по этому и нет прогресса, к сожалению мать природа характер ей стойкий не дала)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Ржу, что Швентек с командника снялась так как там Рыбакина 100%, а сюда приехала.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Смотрю, Кудерметова уже с Потаповой в паре играет. С Людой не задалось, что ли, или экспериментирует?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Векич-Александрова, как и ожидалось, матч из разряда "подача, прием". Длинных и даже средних розыгрышей практически нет...3-4 удара максимум.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leon74
Удачи нашим девчонкам.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
Дашутка явно перезагрузилась. Пирожками.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mobilis
Не. ну в одну калитку вынесли Касаткину... С какого хрена она там занимала восьмую позицию?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jefri AG
Мда, похоже этот сезон Касаткиной уже не спасти. Опять скатилась на уровень 19-20-ого года.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Ответ Алексей Латышов
Может,Самсонова решила сосредоточиться на одиночном разряде...
Скорее всего. Выиграла первый парный титул, успокоилась и поставила на паузу... наверное так.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Векич, молодец,на ободах доехала
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Лутченко
Как касаткина восьмой вдруг оказалась? Как это возможно?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
Мощный перф от Дашутки👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erika_i
Ответ Alexandra Lavrenova
Вопрос, почему Касаткина 8 в рейтинге с такой игрой, до сих пор остается открытым... Может все-таки стать полноценным блогером, Даш, и перестать мучить всех такой игрой?
Александра, прошу Вас, не бросайте делиться мыслями. Всего-то три строчки, а я вот почитала после трудного дня и подумала: спасибо, Господи, а не так уж у меня все и плохо...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Славонычч
Это позорище ещё имеет 8_й рейтинговый номер ?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bronso Fuero
6-0 6-2 Бенчич, 6-1 6-1 Грачева, 6-1 6-2 Жен, 6-1 6-1 Бадоза. Урожаен год на разгромы Касаткиной.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Катюха в своем стиле - может выдать подряд два потрясающих приема навылет, а в решающий момент, когда просто надо надежно подать на сетболе, все разваливается..Классика.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mobilis
Камоны от Потаповой и общий стон что то напоминают...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий