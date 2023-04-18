Штутгарт (WTA). Самсонова встретится с Крейчиковой, Остапенко – с Радукану, Потапова вышла во второй круг, Касаткина, Александрова выбыли
Дарья Касаткина уступила Пауле Бадосе в первом круге в Штутгарте.
Анастасия Потапова прошла Петру Мартич, Людмила Самсонова сыграет с Барборой Крейчиковой.
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Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
17 – 23 апреля 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 евро
Крытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 17 апреля, 19.15
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.10
- Дата проведения
- 19 апреля, 14.30
- Дата проведения
- 18 апреля, 16.15
- Дата проведения
- 18 апреля, 21.00
- Дата проведения
- 17 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.40
- Дата проведения
- 19 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 18 апреля, 18.10
- Дата проведения
- 18 апреля, 13.10
- Дата проведения
- 19 апреля, 18.00
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.30
Опять сегодня Нике мячом досталось. Настя, девушка, эмпатии не лишённая, заволновалась после этого. Но будем считать, что попадание мячом в Нику - хорошая примета. С Самсоновой они титул брали после этого, да и тут завелись. Но хотелось бы в следующий раз без этого. Люде в Австралии вон чуть не рядом с глазом прилетело. Опасная вещь парный теннис. Особенно с теми, кто не сильно заморачиваться над направлением удара.