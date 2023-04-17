Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, 15-летняя Андреева дебютировала в топ-250

Первая десятка осталась без изменений.

Виктория Томова, выигравшая на прошлой неделе турнир ITF в Сарагосе, поднялась на 23 строчки.

15-летняя Мирра Андреева, победившая на турнире ITF в Кьяссо, дебютировала в топ-250.

WTA Singles Rankings

Положение на 17 апреля 2023

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