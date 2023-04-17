Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, 15-летняя Андреева дебютировала в топ-250

Теги рейтинги WTA Виктория Томова Мирра Андреева Теннис

Первая десятка осталась без изменений.

Виктория Томова, выигравшая на прошлой неделе турнир ITF в Сарагосе, поднялась на 23 строчки.

15-летняя Мирра Андреева, победившая на турнире ITF в Кьяссо, дебютировала в топ-250.

WTA Singles Rankings

Положение на 17 апреля 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 8975
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 6891
3 (3) Джессика Пегула (США) 5735
4 (4) Онс Жабер (Тунис) 5031
5 (5) Каролин Гарсия (Франция) 4990
6 (6) Коко Гауфф (США) 4346
7 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) 4305
8 (8) Дарья Касаткина (Россия) 3505
9 (9) Мария Саккари (Греция) 3191
10 (10) Петра Квитова (Чехия) 3162
13 (13) Вероника Кудерметова (Россия) 2360
15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2246
18 (18) Екатерина Александрова (Россия) 2100
24 (24) Анастасия Потапова (Россия) 1679
44 (44) Варвара Грачева (Россия) 1179
62 (62) Анна Калинская (Россия) 900
64 (63) Анна Блинкова (Россия) 886
75 (98) Виктория Томова (Болгария) 777
88 (88) Диана Шнайдер (Россия) 735
92 (92) Камилла Рахимова (Россия) 712
243 (312) Мирра Андреева (Россия) 276

 

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22 комментария

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Андрей Кужелис
могли бы уж осветить титаническую победу Андреевой на итф 60 турнире в Швейцарии, как отыграла 3 мб... и с баранкой врешающем победила местную юниорку, а до этого на минуточку победила опытнейшиз, уровня вта тенисисток Игнатик и полуфиналистку Франции шлема , Подорошку!
+19
-2
+17
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Другая_
Ответ Андрей Кужелис
могли бы уж осветить титаническую победу Андреевой на итф 60 турнире в Швейцарии, как отыграла 3 мб... и с баранкой врешающем победила местную юниорку, а до этого на минуточку победила опытнейшиз, уровня вта тенисисток Игнатик и полуфиналистку Франции шлема , Подорошку!
Ещё и с баранками каждую из перечисленных)
+13
-3
+10
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Sofia
Мирре вроде WC на тысячник в Мадриде дали
+9
-1
+8
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Ivan Prokofiev
Ответ Андрей Кужелис
могли бы уж осветить титаническую победу Андреевой на итф 60 турнире в Швейцарии, как отыграла 3 мб... и с баранкой врешающем победила местную юниорку, а до этого на минуточку победила опытнейшиз, уровня вта тенисисток Игнатик и полуфиналистку Франции шлема , Подорошку!
Мирра - самая юная победительница двух 60-к! Никто этого не делал в 15 лет.
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/andreeva-15-eyes-roland-garros-after-netting-second-itf-w60-title/
+3
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Другая_
Ответ Ivan Prokofiev
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/andreeva-15-eyes-roland-garros-after-netting-second-itf-w60-title/ Ссылка к новости про Мирру Андрееву. До начала мая ей надо ещё набрать очков, потому что пока их недостаточно, дополнительно к этому у неё постепенно сгорают очки за прошлые победы. Но могут дать и WC, либо WC в квалификацию. Сейчас тоже играет 60-к, но сетка тяжёлая.
Примечательно, что, учитывая ее нежный возраст, это второй титул Андреевой на этом уровне, и она стала единственным игроком в истории ITF World Tennis Tour, выигравшим несколько титулов на уровне ITF W60 или выше до того, как ей исполнилось 16 лет.
_____

А на спортсе даже новости не вышло об этом.
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Ivan Prokofiev
Ответ Anouck
Там, возможно, и без победы хватит, но так надёжнее. И вообще, если из той части сетки выходить до нужных стадий, то проигрывать вроде как даже и обидно:-) Не знаю, мне про US Open писали, что за месяц... За точность не ручаюсь, т.к. пишу с чужих слов. Корнеева тоже скоро должна объявиться на 60-тысячнике в Турции, но ей не хватит, наверное, да и грунт подходит ей меньше, чем Мирре. Тут скорость мяча, в том числе на подаче, гасится.
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/andreeva-15-eyes-roland-garros-after-netting-second-itf-w60-title/
Ссылка к новости про Мирру Андрееву. До начала мая ей надо ещё набрать очков, потому что пока их недостаточно, дополнительно к этому у неё постепенно сгорают очки за прошлые победы.
Но могут дать и WC, либо WC в квалификацию.
Сейчас тоже играет 60-к, но сетка тяжёлая.
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Anouck
Ответ Ivan Prokofiev
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/andreeva-15-eyes-roland-garros-after-netting-second-itf-w60-title/ Ссылка к новости про Мирру Андрееву. До начала мая ей надо ещё набрать очков, потому что пока их недостаточно, дополнительно к этому у неё постепенно сгорают очки за прошлые победы. Но могут дать и WC, либо WC в квалификацию. Сейчас тоже играет 60-к, но сетка тяжёлая.
Там из прошлогодних побед больше нечему гореть. Турецкий фьючерс сгорел. А дальше она по юниорам играла. Она лимит турниров, кстати, не выбрала, может какую карту на следующей неделе подкинут, если что, но надёжнее решить все в Швейцарии, бывало в сетках всплывали даже те, кто в очереди на карту или je не стояли(Интересно, за какой год в этом случае была бы засчитана карта: за тот где ей 15 или за тот, где 16. У неё День Рождения 29 апреля) Там испанка неожиданно убрала не слишком удобную Костулу. Интересно, сожет, её и на Бронцетти хватит? У той в этом году был спад. Шансы будут и с итальянкой, но тут она играет второй турнир без перерыва. В любом случае, первые два круга спокойные, есть время прийти в себя.
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Anouck
Ответ Другая_
104 игрока попадают в основу и ещё 128 играют квал. Вычтем оттуда wc и защищенный рейтинг, останется ну 215 точно. Если Мирра второй подряд турнир выиграет, то точно попадает, если успевает по срокам.
Там, возможно, и без победы хватит, но так надёжнее. И вообще, если из той части сетки выходить до нужных стадий, то проигрывать вроде как даже и обидно:-) Не знаю, мне про US Open писали, что за месяц... За точность не ручаюсь, т.к. пишу с чужих слов.

Корнеева тоже скоро должна объявиться на 60-тысячнике в Турции, но ей не хватит, наверное, да и грунт подходит ей меньше, чем Мирре. Тут скорость мяча, в том числе на подаче, гасится.
+2
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Другая_
Ответ Anouck
Может крылья от такой новости вырастут. Посмотрим как среагирует. Потому что прямо сейчас у неё ещё один шестидесятитысячник. Если я правильно всё понимаю, на кону квала Гарроса и не только. Обычно второй сотни для этого дела на шлемах хватает за глаза и за уши, чего-то возле 180-ого места по идее должно хватить, есть ведь ещё, кто снимается почти наверняка. Но это надо выигрывать и сетка там непростая. Если заявка за месяц, то оба турнира в Швейцарии в зачёт идут, а Рим уже нет.
104 игрока попадают в основу и ещё 128 играют квал. Вычтем оттуда wc и защищенный рейтинг, останется ну 215 точно. Если Мирра второй подряд турнир выиграет, то точно попадает, если успевает по срокам.
+2
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Anouck
Ответ Sofia
Мирре вроде WC на тысячник в Мадриде дали
Может крылья от такой новости вырастут. Посмотрим как среагирует. Потому что прямо сейчас у неё ещё один шестидесятитысячник. Если я правильно всё понимаю, на кону квала Гарроса и не только. Обычно второй сотни для этого дела на шлемах хватает за глаза и за уши, чего-то возле 180-ого места по идее должно хватить, есть ведь ещё, кто снимается почти наверняка. Но это надо выигрывать и сетка там непростая. Если заявка за месяц, то оба турнира в Швейцарии в зачёт идут, а Рим уже нет.
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Другая_
Ответ Sofia
Мирре вроде WC на тысячник в Мадриде дали
Ого)
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Welshman09
Ответ gerr_max
Рыбакина Россия!?
Да, именно так! А откуда она по Вашему? Где Леночка родилась, выросла, начала в теннис играть?? Неужели в Папуа Новой Гвинее какой-нибудь???
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sedric
Ответ Sofia
Мирре вроде WC на тысячник в Мадриде дали
Официальной инфы на эту тему нет. WC еще не объявляли. Подождем.
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Ivan Prokofiev
Ответ Другая_
Примечательно, что, учитывая ее нежный возраст, это второй титул Андреевой на этом уровне, и она стала единственным игроком в истории ITF World Tennis Tour, выигравшим несколько титулов на уровне ITF W60 или выше до того, как ей исполнилось 16 лет. _____ А на спортсе даже новости не вышло об этом.
Да, прочитал про это.
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Anouck
Ответ Другая_
Примечательно, что, учитывая ее нежный возраст, это второй титул Андреевой на этом уровне, и она стала единственным игроком в истории ITF World Tennis Tour, выигравшим несколько титулов на уровне ITF W60 или выше до того, как ей исполнилось 16 лет. _____ А на спортсе даже новости не вышло об этом.
Зато дохренищи инфы о том, кто кому руку не пожал. И кого куда допускать не стоит. Особенно на чемпе. Не то, чтобы я считала подобное нормой, но за год можно бы и привыкнуть, что у украинцев она какая-то своя, отдельная. Новостью было бы, если бы дела обстояли с точностью до наоборот. Про Фрухвитовых тут писали, а в своём отечестве пророка, ясное дело, нет.
Эрике бы ещё подтянуться. Но, если ведёт, в последнее время часто подпускает соперницу ближе. Подачу б ей подтянуть.
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gerr_max
Ответ Welshman09
Рейтинг Топ-100 WTA (Русь-Україна, Россия, Беларусь, Lietuva, Latvija, Eesti, Polska): 1 (1). Iga ŚWIĄTEK (Polska) — 8975 2 (2). Арына САБАЛЕНКА (Беларусь) — 6891 7 (7). Елена РЫБАКИНА (Россия) — 4305 8 (8). Дария КАСАТКИНА (Россия) — 3505 13 (13). Вероника КАДЫЙРМӘТОВА (Россия) — 2360 15 (15). Людмила САМСОНОВА (Россия) — 2246 16 (16). Вiкторыя АЗАРАНКА (Беларусь) — 2237 18 (18). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) — 2100 19 (19). Magda LINETTE (Polska) — 1810 22 (22). Aļona OSTAPENKO (Latvija) — 1715 24 (24). Анаcтасия ПОТАПОВА (Россия) — 1679 35 (35). Ангеліна КАЛІНІНА (Україна) — 1272 38 (38). Mapтa KOCTЮK (Україна) — 1245 44 (44). Варвара ГРАЧЁВА (Россия) — 1179 48 (48). Аляксандра САСНОВІЧ (Беларусь) — 1089 62 (62). Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) — 900 63 (64). Kaia KANEPI (Eesti) — 888 64 (63). Анна БЛИНКОВА (Россия) — 886 69 (69). Anett KONTAVEIT (Eesti) — 835 73 (72). Леся ЦУРЕНКО (Україна) — 802 84 (84). Катеpинa БАЙНДЛЬ (Україна) — 748 88 (88). Диана ШНАЙДЕР (Россия) — 735 92 (92). Камилла РАХИМОВА (Россия) — 712 100 (100). Magdalena FRĘCH (Polska) — 671
Рыбакина Россия!?
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Welshman09
Ответ gerr_max
Она за Казахстан выступает.
Да, представьте себе, я в курсе, это её право просить гражданство любой страны и выступать по её флагом!

А для меня она все равно Лена Рыбакина из России, мой комментарий что какой-то официальный документ? Или он как то Елену оскорбляет??
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Welshman09
Ответ gerr_max
Зверев получаетс тоже россиянин?
Нет, Александр Зверев-младший родился, вырос, начал играть в теннис в Германии.
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