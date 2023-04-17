Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, 15-летняя Андреева дебютировала в топ-250
Первая десятка осталась без изменений.
Виктория Томова, выигравшая на прошлой неделе турнир ITF в Сарагосе, поднялась на 23 строчки.
15-летняя Мирра Андреева, победившая на турнире ITF в Кьяссо, дебютировала в топ-250.
WTA Singles Rankings
Положение на 17 апреля 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|8975
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|6891
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|5735
|4 (4)
|Онс Жабер (Тунис)
|5031
|5 (5)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4990
|6 (6)
|Коко Гауфф (США)
|4346
|7 (7)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4305
|8 (8)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3505
|9 (9)
|Мария Саккари (Греция)
|3191
|10 (10)
|Петра Квитова (Чехия)
|3162
|13 (13)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2360
|15 (15)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2246
|18 (18)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2100
|24 (24)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1679
|44 (44)
|Варвара Грачева (Россия)
|1179
|62 (62)
|Анна Калинская (Россия)
|900
|64 (63)
|Анна Блинкова (Россия)
|886
|75 (98)
|Виктория Томова (Болгария)
|777
|88 (88)
|Диана Шнайдер (Россия)
|735
|92 (92)
|Камилла Рахимова (Россия)
|712
|243 (312)
|Мирра Андреева (Россия)
|276
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/andreeva-15-eyes-roland-garros-after-netting-second-itf-w60-title/
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А на спортсе даже новости не вышло об этом.
Ссылка к новости про Мирру Андрееву. До начала мая ей надо ещё набрать очков, потому что пока их недостаточно, дополнительно к этому у неё постепенно сгорают очки за прошлые победы.
Но могут дать и WC, либо WC в квалификацию.
Сейчас тоже играет 60-к, но сетка тяжёлая.
Корнеева тоже скоро должна объявиться на 60-тысячнике в Турции, но ей не хватит, наверное, да и грунт подходит ей меньше, чем Мирре. Тут скорость мяча, в том числе на подаче, гасится.
Эрике бы ещё подтянуться. Но, если ведёт, в последнее время часто подпускает соперницу ближе. Подачу б ей подтянуть.
А для меня она все равно Лена Рыбакина из России, мой комментарий что какой-то официальный документ? Или он как то Елену оскорбляет??