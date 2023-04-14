Тарпищев на встрече с Лукашенко: «Если брать результаты российских и белорусских теннисистов, то суммарно мы сильнейшие в мире»

Теги Шамиль Тарпищев ATP WTA Александр Лукашенко Теннис

Шамиль Тарпищев приехал в Минск на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Мы старинные друзья, обсуждали прежде всего теннисные дела наши и в мире. Если сейчас взять результаты белорусских и российских теннисистов, то мы суммарно сильнейшие в мире, потому что выиграли практически все.

Интерес больше в том, чтобы не потерять те систему и методику, которые у нас сложились. У нас одни и те же тренеры еще с Советского Союза, одна и та же школа, одно и то же понимание классического тенниса. Надо, чтобы мы объединились в совместных соревнованиях и сборах. В России мы проводим на сегодня более трех тысяч турниров», – цитирует Тарпищева агентство БелТА.

«Давно не виделись, целую вечность. Это мой учитель по теннису. Ты и Ельцина научил в теннис играть, и меня заодно. Очень тяжелый вид спорта, как мне кажется. Там и мозги в порядке должны быть, и физически должен быть на уровне, и самый травматичный вид спорта. Но теннис – дело очень хорошее», – заявил Лукашенко.

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9 комментариев

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MURA
Перербулся Шамилька
Духа не хватило сказать что и вы наш продукт)))
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Дэннис Молинарев
А все остальные страны нам завидуют… слышали уже такое
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Олег Капранов
Дядя Шама, ты дурак?
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Nikolay Stavrogin
А шо так скромно?) Можно было заодно Сашку Зверева, Дениску Шаповалова , Стефа Циципасова упомянуть)
Их родитиели продукты советской школы, следовательно?))
+2
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+2
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avcgloronalduMU
если брать тех, кто не тренируется в РФ, а развивается сам в Европе и США, то в РФ и тенниса то нет
ещё скажите, что Шарапова была наша, 🤡
+1
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ekaterina_)))
А если ещё взять Казахстан, да одного немца, да одного грека. Но от грека половину только брать) да ещё и канадца…
+6
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+6
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Iuasamotu
Оставьте в покое Беларусь, ибо она с этой древне-старинной дружбой, итак вляпалась по самые колени..
+6
-1
+5
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Николай Володин
Хахахахахахахахахаха
+5
-1
+4
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Antonbezb
Если успех - мы
Если проигрыш - они
+6
0
+6
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