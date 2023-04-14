Тарпищев на встрече с Лукашенко: «Если брать результаты российских и белорусских теннисистов, то суммарно мы сильнейшие в мире»

Шамиль Тарпищев приехал в Минск на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Мы старинные друзья, обсуждали прежде всего теннисные дела наши и в мире. Если сейчас взять результаты белорусских и российских теннисистов, то мы суммарно сильнейшие в мире, потому что выиграли практически все.

Интерес больше в том, чтобы не потерять те систему и методику, которые у нас сложились. У нас одни и те же тренеры еще с Советского Союза, одна и та же школа, одно и то же понимание классического тенниса. Надо, чтобы мы объединились в совместных соревнованиях и сборах. В России мы проводим на сегодня более трех тысяч турниров», – цитирует Тарпищева агентство БелТА.

«Давно не виделись, целую вечность. Это мой учитель по теннису. Ты и Ельцина научил в теннис играть, и меня заодно. Очень тяжелый вид спорта, как мне кажется. Там и мозги в порядке должны быть, и физически должен быть на уровне, и самый травматичный вид спорта. Но теннис – дело очень хорошее», – заявил Лукашенко.

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