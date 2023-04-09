Касаткина назвала Чарлстон «турниром-перезагрузкой». Она впервые с января сыграла в полуфинале

Теги WTA Credit One Charleston Open Дарья Касаткина Теннис

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина подвела итоги недели в Чарлстоне.

Россиянка впервые с января вышла в полуфинал турнира WTA, где уступила Онс Жабер (5/7, 5/7).

«Грунтик ис бэк🧱.

Спасибо, Чарльстон, за отличный турнир. Уже не в первый раз – это турнир «перезагрузка» для меня.

А мы скользим дальше💜.

[Дальше] Штутгарт, Мадрид, Рим🔥», – написала Касаткина в своем телеграм-канале.

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8 комментариев

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Алексей Латышов
Ответ Матвей Суицидин
как с такими результатами она еще из 10ки не вылетела
Дальше предстоит защита полуфиналов в Риме и на Ролан Гаррос и титулов в Сан-Хосе и в Гранби.
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Доминик
Если только перезагрузка пончиками.
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kjma
Дальше финал, а в конце грунтового сезона титул
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ROBINZON
А чё - в здешнем с-шопе неплохие игрушки.
"Скользим" с заб..кой дальше.
+1
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Матвей Суицидин
как с такими результатами она еще из 10ки не вылетела
+5
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costa0545
Сколько ждать следующую, очень интересно когда…
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Великий Алонсо
О, вот это достижение конечно, полуфинал 500-ника, браво 🤣🤣🤣
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Fitz88
Перезагрузка длиной 4 месяца,надо комплектующие обновить
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