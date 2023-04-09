Касаткина назвала Чарлстон «турниром-перезагрузкой». Она впервые с января сыграла в полуфинале
Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина подвела итоги недели в Чарлстоне.
Россиянка впервые с января вышла в полуфинал турнира WTA, где уступила Онс Жабер (5/7, 5/7).
«Грунтик ис бэк🧱.
Спасибо, Чарльстон, за отличный турнир. Уже не в первый раз – это турнир «перезагрузка» для меня.
А мы скользим дальше💜.
[Дальше] Штутгарт, Мадрид, Рим🔥», – написала Касаткина в своем телеграм-канале.
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"Скользим" с заб..кой дальше.