«Я опустошен». Фоньини травмировал стопу и не сыграет в Монте-Карло

Теги травмы ATP Фабио Фоньини Millennium Estoril Open Теннис

Экс-девятая ракетка мира Фабио Фоньини снялся с «Мастерса» в Монте-Карло.

На этой неделе итальянец травмировал стопу в Эшториле.

«Я опустошен. Все вы знаете, как я люблю Монте Карло. Хочу публично поблагодарить организаторов за wild card. Надеюсь скоро снова вернуться на корт», – написал Фоньини в инстаграме.

Добавим, что Фоньини, как и ранее Гаэль Монфис, освободил wild card. Организаторы пока не сообщили, кому отдадут специальные приглашения.

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