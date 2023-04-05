Дель Потро о желании сыграть на US Open: «Бог решит, буду ли я готов»

Теги US Open Хуан Мартин дель Потро ATP Теннис

Хуан Мартин дель Потро подтвердил намерение сыграть на US Open-2023

Ранее чемпион-2009 сообщил, что возобновляет тренировки.

«Моя цель – сыграть официальный матч на турнире. Не знаю, буду ли готов на 100%, но если в этом году я проведу последний матч в жизни, то хотелось бы сделать это на US Open.

Я сделаю, возможно, последний рывок в карьере, и кто знает, что получится. Бог решит, буду ли я готов».

В феврале 2022-го в Буэнос-Айресе аргентинец провел первый матч с 2019-го, после которого сказал, что, скорее всего, больше не будет выступать из-за травмы колена.

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3 комментария

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tigermv
Зачем цепляться за прошлое? Надо двигаться вперед..
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Сергей Чугунников
Это все конечно хорошо, но как он сообщит о своем решении?
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gosha7202@mail.ru
Очень жаль великана, писали вроде, что денег нет совсем из-за проделок отца, видимо поэтому и собирается играть. Очень хотелось бы, чтобы отыграл US Open без травм и далеко прошел, в свое время был любимым игроком, теннис мощный и красивый, а главное, что человек прекрасный❤️
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