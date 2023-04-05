Дель Потро о желании сыграть на US Open: «Бог решит, буду ли я готов»

Хуан Мартин дель Потро подтвердил намерение сыграть на US Open-2023

Ранее чемпион-2009 сообщил, что возобновляет тренировки.

«Моя цель – сыграть официальный матч на турнире. Не знаю, буду ли готов на 100%, но если в этом году я проведу последний матч в жизни, то хотелось бы сделать это на US Open.

Я сделаю, возможно, последний рывок в карьере, и кто знает, что получится. Бог решит, буду ли я готов».

В феврале 2022-го в Буэнос-Айресе аргентинец провел первый матч с 2019-го, после которого сказал, что, скорее всего, больше не будет выступать из-за травмы колена.

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