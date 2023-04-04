Барбора Крейчикова: «Жабер – самая веселая в туре. У нее доброе сердце, и она настоящий пример для подражания»

Барбора Крейчикова ответила на вопрос подписчика

спросили в инстаграме, дружит ли она с .

Чешка пошутила: «Вопросы к Онс, которую я не могу отметить в сторис. Похоже, она не хочет со мной дружить 😥🤣🤣».

Жабер ответила: «Прости, попробуй еще раз 😅😅😅😅».

После этого Крейчикова написала: «Онс разрешила ее отметить. Это признак очень крепкой связи ❤️‍🔥.

Я считаю ее самым веселым человеком в туре 🤡. Не могу забыть Хэллоуин на итоговом в Форт-Уэрте (Жабер разыгрывала теннисисток, дающих интервью, подходя к ним в маске с черепом – Sports.ru).

У нее доброе сердце, и она настоящий пример для подражания.

У нее отличная команда. Они излучают столько позитивной энергии».

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