Барбора Крейчикова: «Жабер – самая веселая в туре. У нее доброе сердце, и она настоящий пример для подражания»
Барбора Крейчикова ответила на вопрос подписчика
Крейчикову спросили в инстаграме, дружит ли она с Жабер.
Чешка пошутила: «Вопросы к Онс, которую я не могу отметить в сторис. Похоже, она не хочет со мной дружить 😥🤣🤣».
Жабер ответила: «Прости, попробуй еще раз 😅😅😅😅».
После этого Крейчикова написала: «Онс разрешила ее отметить. Это признак очень крепкой связи ❤️🔥.
Я считаю ее самым веселым человеком в туре 🤡. Не могу забыть Хэллоуин на итоговом в Форт-Уэрте (Жабер разыгрывала теннисисток, дающих интервью, подходя к ним в маске с черепом – Sports.ru).
У нее доброе сердце, и она настоящий пример для подражания.
У нее отличная команда. Они излучают столько позитивной энергии».
1 комментарий