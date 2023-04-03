Петра Квитова: «Если много тренируюсь, то устаю от тенниса в целом. Мне нужна возможность не играть каждый день и не проводить много часов на корте»

Петра Квитова поделилась отношением к тренировкам

поделилась отношением к тренировкам.

– В последние годы вы меньше тренируетесь и до, и во время турниров. Как свести тренировки к минимуму, но при этом сохранять уровень в матчах?

– Если я много тренируюсь, то устаю от тенниса в целом. И тогда, наверное, не получаю такого удовольствия от матчей. Поэтому мне нужно время на отдых, возможность не играть каждый день и не проводить много часов на корте. Я должна наслаждаться самим матчем, в котором могу отлично сыграть.

– Матчи воспринимаются по-особенному из-за того, что вы не проводите часы на тренировках?

– Матчи для меня особенные. Если приходится еще и тренироваться час, это очень утомительно.

Возможно, я вообще перестану тренироваться и буду только играть матчи (смеется).

– Игроки постоянно говорят о том, как много работают. Как вы находите баланс между достаточной и слишком большой нагрузкой?

– Конечно, за карьеру я много работала. А потом я была совершенно опустошена и вообще не могла играть. Конечно, много раз пробовала исправить это с разными тренерами, но не получалось. Мне очень нужен психологический отдых.

Да, я постоянно слышу, что нужно очень, очень, очень много работать. Я работаю! Когда я на корте и в зале, я работаю. Мне это не нравится, но, конечно, нужно тренироваться. Но матчи – это совсем другая история.

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