Квитова после победы в Майами: «Иногда ты так устаешь, что даже не можешь насладиться победой и порадоваться»

Теги WTA Петра Квитова Miami Open Теннис

Чемпионка турнира в Майами Петра Квитова прокомментировала то, что в этом году ставила цель выиграть один титул.

– Как минимум, как минимум (улыбается).

– Что вы дальше выиграете?

– Кто знает? Я уже выиграла один титул, так что сейчас довольна. Но по ходу турнира радоваться некогда, потому что ты сосредотачиваешься на следующем матче.

Иногда ты так устаешь, что даже не можешь насладиться победой и порадоваться. Надеюсь, сейчас будет иначе.

И кто знает, что случится дальше.

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2 комментария

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Генадий Адамов
с ней всём трудно, потому что она Вампир и неприятная личность
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инок
Квитова молодец - в финале сыграла пожалуй лучшую игру на этом турнире, а Лена и близко не смогла приблизиться к своему привычному уровню.
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