Квитова после победы в Майами: «Иногда ты так устаешь, что даже не можешь насладиться победой и порадоваться»

Чемпионка турнира в Майами Петра Квитова прокомментировала то, что в этом году ставила цель выиграть один титул.

– Как минимум, как минимум (улыбается).

– Что вы дальше выиграете?

– Кто знает? Я уже выиграла один титул, так что сейчас довольна. Но по ходу турнира радоваться некогда, потому что ты сосредотачиваешься на следующем матче.

Иногда ты так устаешь, что даже не можешь насладиться победой и порадоваться. Надеюсь, сейчас будет иначе.

И кто знает, что случится дальше.

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