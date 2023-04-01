Педро Соуза проводит последний турнир ATP в карьере. Он завершит карьеру через несколько недель

Педро Соуза объявил, что завершит карьеру на «Челленджере» в Оэйраше, который начнется 17 апреля. 27 мая ему исполнится 35 лет.

Соуза – бывшая 99-я ракетка мира и чемпион восьми «Челленджеров». Также он финалист одного турнира ATP (Буэнос-Айрес-2020).

Сегодня Соуза обыграл Йозефа Ковалика в первом круге квалификации турнира в Эшториле – 4:6, 7:5, 6:3. За выход в основу он сыграет с Тимофеем Скатовым. Это будет последний турнир ATP в его карьере.

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