Педро Соуза проводит последний турнир ATP в карьере. Он завершит карьеру через несколько недель

Теги ATP Millennium Estoril Open Педро Соуза Теннис

Педро Соуза объявил, что завершит карьеру на «Челленджере» в Оэйраше, который начнется 17 апреля. 27 мая ему исполнится 35 лет.

Соуза – бывшая 99-я ракетка мира и чемпион восьми «Челленджеров». Также он финалист одного турнира ATP (Буэнос-Айрес-2020).

Сегодня Соуза обыграл Йозефа Ковалика в первом круге квалификации турнира в Эшториле – 4:6, 7:5, 6:3. За выход в основу он сыграет с Тимофеем Скатовым. Это будет последний турнир ATP в его карьере.

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4 комментария

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Rjcnbr
Ответ Mish
Это не тот соуза 😄 есть ещё один 😅
Не понял, а какой нужен был?
0
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0
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sashati
А что случилось с Педро?
0
-1
-1
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Mish
Ответ Rjcnbr
Величайший португальский спортсмен в истории. Для этого звания ему даже не нужно ни одной чашки атп за 17 лет
Это не тот соуза 😄 есть ещё один 😅
+2
0
+2
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Rjcnbr
Величайший португальский спортсмен в истории. Для этого звания ему даже не нужно ни одной чашки атп за 17 лет
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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