Фриц о поражении от Алькараса: «В матчах против Большой тройки у меня было больше возможностей отдышаться»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Miami Open Тэйлор Фриц Карлос Алькарас Теннис

Тэйлор Фриц сравнил матчи против Карлоса Алькараса и Большой тройки. В четвертьфинале в Майами он уступил испанцу 4:6, 2:6.

– Вы играли против Роджера, Рафы, Новака, и Карлитос два дня назад сказал, что хочет стать легендой спорта. Чем они похожи? Что вы заметили на корте? Безусловно, это ваш первый матч, и впереди еще много, но вы заметили подтверждение этим словам?

– Я заметил это не только сейчас, а уже давно. Год назад, наблюдая за ним на корте, я говорил, что для такого молодого игрока он обладает всем арсеналом.

Он может выйти к сетке, укоротить, перекинуть тебя свечой, он невероятно быстрый, мощный, у него хорошие форхенд и бэкхенд.

Очень редко можно увидеть настолько молодого, но развитого игрока, которому мало над чем нужно работать. У него миллион возможностей и планов на матчи с разными соперниками благодаря огромному игровому арсеналу. Я бы не сказал такого ни о ком из молодых игроков. Всегда есть в чем прибавить.

Если говорить о нашем матче, то в первых трех геймах уровень игры был совершенно невероятным. Он принимал навылет вторую подачу 177 км/час, которую я подавал в тело. Я мощно бил слева кроссом, а он из открытой стойки отвечал слева по линии.

Дальше такого уровня уже не было. Я приспособился, и он не весь матч так играл. Но он явно способен показывать такой уровень и первые пару геймов играл ошеломляюще.

– Можете сравнить этот матч с вашими первыми встречами против Роджера, Рафы и Новака?

– В матчах против них у меня было больше возможностей отдышаться. Думаю, дело в разных игровых стилях. В матчах с Новаком длинные розыгрыши, он постепенно загоняет тебя в тупик и переигрывает. Но я все равно могу долго держаться в розыгрыше и получаю больше шансов для атаки.

Думаю, первые два гейма [против Алькараса] очень показательны. Карлос забивал много виннерсов, выигрывал за счет ударов, которые у других соперников обычно со мной не срабатывают.

Он больше атаковал и активнее на меня давил.

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6 комментариев

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sashati
Этот Фриц набор из Бердыха, Стаховского и парня, друга Роддика, который всего боялся..
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sashati
Ответ sonny91
если тело не подведет испанца то наверно он станет GOAT. у всех великих в его годы и близко не было такого уровня.
гоат, можешь по русски писАть?
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sedric
Ответ Генадий Адамов
После игры с грешником станет понятно, может ли кто-нибудь его остановить, ещё надежда на Ноле
Что за странная постановка вопроса. Это не лыжные гонки, где Клэбо может доминировать в спринте, и его никто не может обыграть в створе. Тут разные покрытия, разные погодные условия, разная форма игроков, все может меняться от матча к матчу. Никто не может побеждать весь год. Сегодня Алькарас в хорошей форме и он побеждает, потом пойдет спад формы, и он на анфорсах может проиграть тому, кому бы в хорошей форме никогда не проиграл.
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sonny91
если тело не подведет испанца то наверно он станет GOAT. у всех великих в его годы и близко не было такого уровня.
+1
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Генадий Адамов
После игры с грешником станет понятно, может ли кто-нибудь его остановить, ещё надежда на Ноле
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Карлитос крутой парень! Очень интересно описал свои ощущения на корте Фритц!
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